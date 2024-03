Alerta en Inglaterra: "Haaland flirtea con el Real Madrid"

Erling Haaland era consciente del efecto que tendrían sus palabras, pero no obstante no puso freno a sus reflexiones y este miércoles se ha visto el efecto que su mensaje ha tenido en la prensa británica: temor a que el delantero del Manchester City acabe fichando por el Real Madrid. Tal vez Josep Guardiola no esté tan satisfecho con la reacción de su futbolista en la previa de un duelo de la Champions

The Sun /

El Manchester City recibe este miércoles al Copenhague en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions. Un encuentro teóricamente asequible tras el triunfo de los 'azules' en la ida (1-3).

Esa aparente tranquilidad se vio alterada con la intervención de Haaland en la previa, pues al ser preguntado por su futuro y las opciones de fichar por el Real Madrid, los medios británicos interpretaron que se trató de un discurso abierto: “Disfruto de la vida junto a mis seres queridos y disfruto de estar aquí. Estoy muy contento con la gente que me rodea: el entrenador, la directiva… es un buen grupo de gente y estoy muy contento", recalcó Haaland. Seguramente, fue la segunda parte de su respuesta la que encendió algunas luces de alarma: "Si digo esto quizá haya titulares, pero nunca se sabe qué depara el futuro, pero estoy feliz. Me centro en lo que pase en el campo, hay muchos partidos. Creo que eso es en lo que debo pensar”.

Sentencia: Haaland flirtea con el Real Madrid

La conclusión de varios medios fue categórica. Erling deja la puerta abierta a su salida. 'The Daily Telegraph' abre su sección de deportes con un juego de palabras con el nombre de la entidad madridista y la palabra 'real' (auténtico, en inglés): “Haaland abierto al cambio Real”.

'The Sun' también apuesta por los juegos de palabras con varias frases del estilo: "Erling tiene un Real (auténtico) flirteo" y "Haala Madrid", ambas encuadrando la cita en la que el noruego confiesa que no se puede predecir qué hará en el futuro.

No son los únicos en apostar por estos encabezados. 'The Mirror' titula "Erli Warning" ('Alarma Erli') pues considera que no dio garantías de acabar su contrato (que expira en 2027) cuando le preguntaron por el Real Madrid.

Algunos medios son un poco menos original, pero sus conclusiones son similares., 'The Express' considera que “Haaland le abre las puertas al Madrid. No asegura seguir mucho tiempo en el City, a pesar de estar contento”, mientras 'Daily Star': “Haaland está feliz... por ahora”.