El City somete al Copenhague y encarrila su pase a cuartos

El Manchester City sorteó con éxito su complicada visita a Copenhague (1-3). El partido de ida de los octavos de final de la Champions League llevó a los de Pep Guardiola a la cita ante uno de los equipos revelación del torneo. Los goles de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Phil Foden fueron renta suficiente para rebajar el peso del error de Ederson, culpable del empate transitorio de Magnus Mattsson. Ese tanto será a lo que se aferren para la esperanza de sorpresa en el Etihad Stadium en la vuelta del 6 de marzo.

Ya había avisado el técnico catalán en la previa. "Vi su partido en el Allianz Arena, jugaron con mucha personalidad", comentó sobre los daneses, que llegaban a la eliminatoria tras haber completado una fase de grupos con victorias al United, Galatasaray y un meritorio empate contra el Bayern. El actual campeón por su parte, completó una primera ronda perfecta, contando sus partidos por victorias ante Leipzig, Estrella Roja y Young Boys. El paso firme hacia la repetición del título tuvo una primera etapa impecable.

Llegaba la hora de demostrarlo donde vale. La fase de 'KO' comenzó, también, con solvencia para los de Guardiola. La primera parte en el Parken Stadion fue un asedio constante a las redes custodiadas por Kamil Grabara. El polaco no tuvo manos suficientes y a los 10' ya cantaba Kevin de Bruyne el primero. El belga recibió de Foden y, con remate raso, abrió el camino del triunfo. Aunque el sendero presentó contratiempos. Jack Grealish cayó lesionado sobre el 21' y Doku acudió a su reemplazo.

La baja no amilanó el ímpetu inglés, que tuvo el 0-2 en las botas de Haaland. O en su espinilla, propiamente, porque no logró impactar de lleno el acrobático remate a centro de Aké. Y aprovechó el Copenhague para responder contundentemente. Forzaron los daneses el error de Ederson, que regaló la pelota a Achouri. Remate, rebote y segunda oportunidad para Mattsson. No falló, disparando de interior para decretar el 1-1.

Se animó tanto el equipo como el ruido que bajaba de las gradas. Era posible hacerle cosquillas al todopoderoso de Europa. O eso pensaron hasta el segundo golpe letal, gestado por un Kevin de Bruyne que no dio por perdida la pelota. El belga trabó, ganó y se apuntó una asistencia fortuita para Bernardo Silva, que tuvo a bien definir de primeras ante la salida de Grabara. La ventaja al descanso fue para los mancunianos.

Ya en la segunda parte, con la ventaja asegurada, al City le quedaba buscar más peso al triunfo. Lo intentó Doku con un remate lejano que encontró la firme resistencia del portero, y también Erling Haaland rematando de cabeza un centro de Bernardo Silva que cayó en el techo de la portería. Celebró el cuadro británico que siguiera el portugués en el campo, porque pudo caer como el segundo lesionado tras una durísima entrada que resistió. Como su equipo, aguantando el 1-2 para dar la estocada en los minutos finales. Phil Foden cazó una asistencia rebotada de De Bruyne y facturó el tercero que da más tranquilidad para la vuelta.