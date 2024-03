Real Madrid-Leipzig: la eliminatoria no está cerrada

La consigna en el Real Madrid es nada de confianzas ante el Leipzig pese al 0-1 que consiguieron en la ida. Los jugadores blancos conocen demasiado bien cómo es la Champions, donde te dan una estocada si sales distraído como hizo el Valencia el sábado aprovechándose de dos errores defensivos que fueron hasta groseros.

El equipo alemán tiene talento de medio campo hacia adelante como para descoser a cualquier rival, tanto que hasta Guardiola se acordó que en la fase de grupos empezaron perdiendo 0-2 y les costó un mundo remontar. Aunque si de remontar se trata, los blancos son especialistas. En la Champions nadie regala nada en los 180 minutos que dura cada eliminatoria, y hasta el pitido final está prohibido levantar los brazos.

MUCHOS CHICLES

Ancelotti no está para bromas en los últimos partidos. Entre las bajas por lesión o por sanción no acaba de ser feliz, y cuando los tiene a todos no es capaz de ganar un partido con tranquilidad. Vuelca los botes de chicle sobre su boca como si fueran valerianas, en un intento de templar nervios. Esta noche no será una excepción, porque Dani Olmo, Xavi Simons, Openda o Sesko estresan a cualquiera, y más si sus defensas siguen a por uvas como en Mestalla.

Ancelotti espera un partido diferente al de la ida / Efe

El Leipzig no comparece para ser comparsa. Su irregular temporada puede ser brillante si apean al transatlántico blanco, que parte como uno de los grandes favoritos al título junto al City. Llegan con ganas de ser revoltosos, de dejar su firma en la competición más valorada del mundo. Ganar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu compensa cualquier sueño. No tienen nada que perder salvo salir zarandeados.

RIVAL VALIENTE

Ancelotti asegura con tino que será un partido diferente al de la ida. Allí jugó sin Rudiger ni Bellingham, que hoy salen al rescate defensivo y ofensivo del equipo, aunque sus relevos, Tchouameni, que jugaba su segundo partido de central, y Brahim, autor del gol, representaron su papel con acierto. Fueron los mejores junto a las paradas salvadoras de Lunin y las internadas de Vinicius.

El Leipzig es un equipo que juega al ataque, un estilo ofensivo al que su técnico Marco Rose no piensa renunciar. Sabe que si se arrugan se los merienda el Bernabéu. Que el Madrid crecido y alentado por los suyos es un demonio sin conciencia. “Si sólo buscamos defender no saldrá bien”, dice Rose, que quiere un equipo valiente, incluso insolente, que haga dudar a un rival y aprovechar sus dudas para desactivarlo. “Trataremos de atacar. Depende de nosotros, de nuestra autoestima”, agrega y espera tener “un poco de suerte, pero eso también se trabaja”.

LOS DOS, CON TODO

Rose solo tiene la baja de Simakan, sancionado, y Klostermann llega tocado. Dispone de todo su arsenal para intentar silenciar al Bernabéu. Se espera que no haga experimentos en el once y que salga con su equipo tipo salvo el sancionado Simakan, al que puede sustituir Lukeba. Un equipo al que da valor el talento de Simons y Dani Olmo, dos canteranos del Barcelona que juegan con sentimiento. Un Leipzig que llega en mejor forma que en la ida de hace un mes, más seguro de sí mismo y que medirá ante los blancos su verdadero potencial.

La previa del Real Madrid - RB Leipzig / SPORT

Ancelotti repite la misma convocatoria que contra el Valencia. Lo que no se sabe es si también repetirá el mismo once, algo que no ha hecho en los 38 partidos que llevan disputados esta temporada. Tiene a Bellingham y Camavinga apercibidos de sanción, han visto dos amarillas, pero ambos estarán en el once de salida. El inglés sabrá hoy el castigo que le impondrá Competición por la roja de Mestalla, en una temporada agridulce para él, que empezó de ensueño pero que se ha ido complicando con dos lesiones y un partido de sanción (ciclo de amarillas en la Liga) que han mermado su continuidad.

Ancelotti tiene dos dudas para cerrar el once. Por un lado, si mantener a Tchouameni de central en sustitución de Nacho, lo que le permitirá poner a Camavinga de medio centro. “Es donde más me gusta jugar”, confesaba ayer el francés. Y la otra es el compañero de Vinicius, Rodrygo o Brahim. El brasileño se le va la fuerza en defender y es plano en ataque, mientras que el malagueño está dando más juego al ataque y fue el autor del gol que les da ventaja en la eliminatoria. Los otros nueve serán los de siempre, con Rudiger de líder defensivo.

Horario y dónde ver por TV el Real Madrid - RB Leipzig

El encuentro entre Real Madrid y RB Leipzig se disputará el miércoles 6 de marzo a las 21 horas (CET) en el Santiago Bernabéu. El partido se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones. También se podrá seguir a través de la retransmisión en directo que ofreceremos en SPORT.