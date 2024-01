El 1x1 del Real Madrid contra la Arandina

Para ganar la copa del rey hay que superar partidos incómodos ante rivales de inferior categoría. La Arandina, colista del grupo primero de la Primera Federación plantó cara al Real Madrid de Carlo Ancelotti en la primera parte. Los goles de Joselu y Brahim en el tramo inicial de la segunda parte decantaron un partido que se le puso de cara a los blancos.

Arda Güler fue el mejor jugador del Real Madrid en la primera parte. Sus primeros 25 minutos fueron de gran nivel, pero con el paso de los minutos acusó la inactividad. En la segunda mitad, el abrelatas del partido fue Brahim Díaz. Este es el análisis individualizado de los hombres de Ancelotti en el partido Arandina-Real Madrid.

El 1x1 del Real Madrid contra el Arandina

Kepa (5). Sorprendido. El portero vasco tuvo muy poco trabajo. La Arandina intentó acercarse en acciones a balón parado, pero no logró inquietar al portero cedido por el Chelsea. Paró un remate muy inocente de Ayoub sin despeinarse. En la última acción del partido se vio perjudicado por un despeje torpe de Nacho.

Vinicius Tobias (3). Inoperante. En su debut oficial con el primer equipo no expuso demasiados argumentos para pensar que puede ser el sustituto de Carvajal. Aportó poco en ataque y tampoco mostró excesiva seguridad defensiva. Cometió errores que le pueden alejar de la órbita del primer equipo blanco.

Álvaro Carrillo (6). Tranquilo. El central de La Fábrica no acusó los nervios del debut y mostró un buen entendimiento con el veterano Nacho. Puede ser una alternativa a la zaga blanca ante las constantes lesiones que sufre el conjunto de Ancelotti en esta demarcación.

Nacho (5). Errático. Ejerció de capitán y tuvo una noche muy tranquila hasta la última acción en la que se marcó en propia puerta. Vigiló sin desconcentrarse a Frodo y no sufrió demasiados problemas en su zona. Le perdonaron un par de faltas que cometió que el árbitro no supo apreciar.

Fran García (5) Puntual. Su perfil es el de lateral ofensivo, pero se prodigó en menos ocasiones de lo que se esperaba. Cuando aparece cerca del área tiene recursos, pero está lejos de la versión atrevida que mostraba en el Rayo Vallecano.

Dani Ceballos (4) Impreciso. El andaluz era el encargado de organizar el centro del campo blanco y se mostró demasiado acelerado y con una lectura de juego irregular. Tiene clase para desnivelar cualquier partido, pero su irregularidad le condena a un rol muy secundario en el Real Madrid

Camavinga (4) Desordenado. El centrocampista francés tiene unas condiciones únicas para ser un futbolista, pero le falta pausa para ser fiable. Alterna acciones espectaculares con otras en las que contagia un exceso de precipitación. Aunque no le guste jugar de lateral, aporta más en una posición secundaria que cuando tiene que llevar el peso del juego de su equipo.

Nico Paz (4) Nervioso. El canterano actuó de falso extremo derecho con una tendencia natural a comerle el terreno a Arda Güler. Dispuso de una buena ocasión en el tramo final de la primera mitad, pero remató de manera poco ortodoxa. Tiene talento para aportar más, pero es consciente que debe rendir en cada minuto para ganarse la confianza de un Ancelotti siempre exigente con los canteranos.

Arda Güler (7) Talento. Ejerció de mediapunta y mostró unas ganas de destacar lógicas. Su zurda es de seda aunque también mostró que no rehúsa centrar y chutar con la pierna derecha. Remató una falta al larguero demostrando un toque de balón exquisita. Detalles interesantes después de medio año sin jugar. De más a menos. En la segunda parte no apareció.

Brahim Díaz (7) Decisivo. Ocupó la posición de extremo izquierdo y apareció menos de lo esperado en la primera parte. Gozó de una ocasión clara después de un pase diferencial de Camavinga y provocó un penalti más que dudoso. Dejó la eliminatoria sentenciada con un buen gol después de un remate preciso con la derecha. En la acción del 0-3 volvió a regalar un pase de gol interesante.

Joselu (4). Mediocre. Después de una primera mitad muy discreta abrió la lata con un penalti que supo transformar con acierto. Entró muy poco en juego. Si no recibe buenos centros su aportación es muy limitada. Rodrygo le regaló una ocasión clara que desperdició con un chut muy desviado.

Rodrygo Goes. (6). Liberado. Entró con el 0-2 en el marcador y no mostró demasiado en ataque en sus primeros minutos como extremo izquierdo. No se desgastó en exceso y economizó esfuerzos. Le regaló un gol a Joselu que el canterano del Celta no aprovechó. En los últimos minutos abandonó la banda izquierda y mejoró su rendimiento. Marcó un buen gol cuando el partido ya estaba a punto de finalizar.

Fede Valverde (5) Cómodo. Cumplió sin aportar demasiado brillo en una media hora final plácida para el conjunto blanco. No necesitó desplegar su habitual energía. Aportó oficio y coberturas defensivas.

Mario Martín (6). Táctico. Suplió a Nico y se situó como pivote. Actuó con sentido común sin complicarse la vida. Es un mediocentro que aporta equilibrio y buenos pases..

Álvaro Rodríguez (5). Testimonial. Jugó los últimos minutos con ganas de reivindicarse. Remató de cabeza alto a los pocos instantes de entrar al campo.