Arandina - Real Madrid: Horario y dónde ver en TV

Los blancos quieren mantener la condición de campeones en esta nueva edición de la Copa del Rey. Después de haberse 'librado' de las anteriores rondas de la competición, debido a su participación en la Supercopa de España, el equipo de Carlo Ancelotti se verá las caras con una de las revelaciones del torneo, el Arandina.

El conjunto burgalés, que viene de eliminar al Cádiz en la anterior eliminatoria (2-1), quiere seguir con el papel de 'matagigantes'. Junto al Barbastro, es el único equipo de Segunda RFEF que tiene posibilidad de seguir avanzando rondas. Sin embargo, se topan contra un Real Madrid que no concibe otra idea que no sea "intentar ganarla", tal y como afirmaba el técnico italiano en la previa del encuentro.

Ancelotti tiene muy buenos recuerdos de una competición que ha ganado en dos ocasiones, contra el FC Barcelona (2013-14) y Osasuna (2022-23) y que, por ende, quiere revalidar. Por ello, ha minimizado las ausencias en la convocatoria. Es cierto que Tchouameni, Kroos y Vinicius no viajan, además de Lucas Vázquez, quien está lesionado del muslo derecho. No obstante, son unas bajas que, en el caso del alemán, vienen provocadas por unas "molestias" y, en cuanto al brasileño, porque "debe terminar su recuperación".

Estas ausencias le abrirían la puerta, entre otros jugadores, a Arda Güler, quien podría debutar. El turco quiere comenzar el 2024 con mejor pie, pese a no haberse estrenado frente al Mallorca. Su entrada en el once iría acompañada de la vuelta de Kepa al once titular, una presencia confirmada por su propio entrenador.

El Real Madrid quiere acabar con el sueño del Arandina, donde se espera una gran entrada en su campo (estadio Juan Carlos Higuero). Porque la ilusión del Día de Reyes no solo se traslada dentro del campo, sino también fuera de él.

Horario y dónde ver el Arandina - Real Madrid

El partido entre el Arandina - Real Madrid de dieciseisavos de la Copa del Rey se disputa este sábado, 6 de enero, a partir de las 21:00 horas. En España, el duelo se podrá ver en La 1 de TVE y en Teledeporte.