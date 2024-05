Mbappé deja clara su postura sobre los Juegos Olímpicos de París

Kylian Mbappé acapara toda la atención en la Francia deportiva una vez que confirmó su salida del PSG, casi con toda seguridad con destino al Real Madrid. El sentimiento de pérdida en el país galo por el golpe de imagen que supone para la Ligue 1 viene acentuado por las dificultades que va a tener para poder participar con su país los Juegos Olímpicos de París 2024 después de que la entidad blanca dejara muy claro que no piensa ceder de manera voluntaria a sus futbolistas profesionales que sean convocados para el evento. La situación se volvió a escenificar en la gala de la entrega de los premios de la UNPF en la que el internacional galo fue premiado.

Al no tratarse de un evento organizado por UEFA o FIFA (sino por el COI), el Real Madrid no está obligado a ceder sus futbolistas a las selecciones. Además, al torneo olímpico únicamente acuden jugadores en edad sub-23, si bien sí se permite la convocatoria de un máximo de tres más mayores.

El Real Madrid dejó claro hace tiempo que no estaba dispuesto a ceder a sus futbolistas si no estaba obligado, y en Francia se disparó inmediatamente la señal de alarma. No ya porque en el conjunto madridista militen Camavinga, Tchouaméni o Mendy; sino porque la contratación de Kylian Mbappé era inminente, tal y como se ha confirmado recientemente.

Si años atrás se consideró una cuestión de estado que Mbappé siguiera en el PSG, con la intervención expresa del presidente Macron, ahora ha sucedido lo mismo con su participación en los Juegos Olímpicos de 2024, que para más inri se celebran en la ciudad del propio Kylian.

Este lunes, durante la ceremonia de entrega de los 32 trofeos de la UNFP de fútbol, Mbappé recogió el premio al Mejor Jugador de la temporada en la Ligue 1 -es la quinta ocasión que lo gana- y volvió a ser interrogado al respecto ante la mirada de muchos de los dirigentes del deporte galo, incluido el seleccionado absoluto Didier Deschamps.

Kylian recurrió a la diplomacia, pues no quiere incomodar a nadie, pero dejó claro cuáles son sus deseos al respecto: "¿No te gustaría ser campeón olímpico antes de marcharte?", le preguntó la presentadora. "Todos con los que me cruzo en la gala me preguntan lo mismo", contestó el delantero entre risas. "Y está aquí el 'jefe' (Deschamps) que se está riendo... (ríe también Mbappé)... Todo el mundo que me conoce sabe un poco la situación. No depende de mí", reconoció.

"Los Juegos Olímpicos son muy importantes para Francia, pero hay que reflexionar como adultos y encontrar la mejor solución para todas las partes". Eso sí, a continuación añadió: "Si es que puedo jugar los Juegos, estaré muy contento; pero si no puedo participar, serán igualmente un evento extraordinario y que demostrará que Francia es un país de deporte".