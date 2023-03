El PSG mantiene el apoyo a Achraf tras ser acusado por violación

El jugador marroquí queda en libertad, pero se encuentra bajo control judicial y no podrá ponerse en contacto con la supuesta víctima El club ha informado que Hakimi no jugará el partido de este fin de semana frente al Nantes por una lesión muscular. En rueda de prensa, Galtier no ha querido hablar sobre los hechos extradeportivos

Este viernes 3 de marzo, la Fiscalía de Nanterre ha anunciado formalmente la acusación por violación de Achraf Hakimi a una joven de 24 años. El pasado lunes, la mujer declaró en una comisaría de la ciudad haber sido agredida sexualmente el día antes en el domicilio del jugador, en Boulogne-Billancourt, y aunque no le quería denunciar, la fiscalía abrió la investigación de inmediato.

El París Saint-Germain ha mostrado su total apoyo al jugador después de la notícia que ha salido durante esta mañana de viernes. Según el diario Le Parisien, "el club está en apoyo con el jugador, que ha negado firmemente las acusaciones y confía en la justicia". [...] El PSG es una institución que promueve el respeto dentro y fuera del campo".

Además, el técnico del conjunto francés, Christophe Galtier, ha comunicado en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Nantes del próximo sábado a las 21:00 horas, que no respondería a "ninguna pregunta sobre temas extradeportivos; el club ya se ha comunicado". El jugador, que está apartado por una lesión muscular, está volviendo a los entrenamientos individuales en los últimos días. En el de hoy, por ejemplo, se le ha visto sonriente.

El propio Galtier ha confirmado que "el objetivo con el personal médico es que esté disponible contra el Bayern. Entrenará el sábado, el domingo y el objetivo es que esté disponible para el Bayern", afirmaba.

Autorizado a salir del territorio francés

Ayer jueves, el internacional marroquí fue interrogado por los investigadores de la Seguridad Territorial de Hauts-de-Seine. Tal como dijo la oficina del fiscal de Nanterre, posterior a la interrogación, el jugador fue acusado por un juez de instrucción y puesto bajo control judicial.

El mencionado control le prohíbe, pues, contactar con la joven, aunque seguirá en libertad y se le permitirá abandonar el territorio francés, por lo que podría viajar en la vuelta de los octavos de final de la Champions League del próximo miércoles frente al Bayern Munich.