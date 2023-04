El PSG deshoja la margarita con Xavi Simons

El conjunto parisino tiene una opción de recompra con el jugador holandés este próximo mercado El centrocampista solamente volvería al conjunto parisino en caso de contar con minutos

Xavi Simons ha alcanzado en el PSV el gran nivel que prometía cuando jugaba en la Masía. El rendimiento del centrocampista ha puesto en una encrucijada al PSG, que se reserva una opción de recompra por el jugador y duda sobre sobre el futuro del holandés para la próxima temporada.

El centrocampista abandonó el conjunto parisino el verano pasado como agente libre tras tres temporadas en el ostracismo en busca de una nueva oportunidad para encauzar su carrera deportiva. El holandés decidió volver a su país natal donde no tardó en convertirse en el referente del PSV y convertirse en el jugador que siempre se prometió que iba a ser.

La mejora en el rendimiento del jugador no ha pasado desapercibida por el conjunto parisino, que se reservó una opción de recompra por el centrocampista holandés. A pesar de esto, según apunta el Diario AS, dicha cláusula solamente tendría efecto el próximo verano y el PSG debe de tomar una decisión de inmediato con el jugador.

Por una parte, el gran nivel esta temporada de Xavi Simons le ha servido para revalorizarse en el mercado. El jugador podría volver a París para disputarse un hueco en el once titular del equipo parisino, donde tiene mucha competencia. Sin embargo, el centrocampista no estaría dispuesto a pasarse otra temporada sin tiempo de juego, algo que el PSG no puede asegurarle, y que podría evitar su retorno este próximo mercado de verano.