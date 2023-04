Los dos consejos clave de Mbappé y Neymar a Xavi Simons

Simons se acordó las dos estrellas del combinado parisino que le ayudaron tras su salida de La Masia También mostró su admiración y respeto por su compatriota Frenkie de Jong: "¡Qué jugador!"

Tras su salida de su corta aventura en el PSG, Xavi Simons se ha convertido, con solo 20 años, en la gran sensación del PSV, titular indiscutible del combinado holandés y también pichichi de la Eredivisie. Un gran salto en su carrera deportiva que ha provocado que muchos clubes de las grandes ligas europeas quieran hacerse con sus servicios, entre ellos el París Saint-Germain, lugar donde Simons le guarda cariño, en especial, a Neymar Jr y a Mbappé.

"Fue un sueño y una hermosa experiencia", calificó Xavi Simons su aventura con el combinado francés tras salir de La Masia azulgrana, a pesar de ser una corta etapa en el Parque de los Príncipes (2020-22). Una etapa en la que Mbappé le marcó con unas palabras: "Hablé mucho con él y siempre me decía: 'No hay edad en el fútbol'. Si un chico de 21 años es mejor que uno de 25, el de 21 simplemente jugará. Siempre tengo eso en la cabeza", comunicó Simons en una entrevista para 'De Telegraaf'.

Equipo en el que logró tener una gran amistad, que a día de hoy sigue manteniendo. "Me cuidó bastante cuando llegué al PSG con solo 17 años. Fui a cenar con él una vez y también me habló mucho y me dio consejos. Todavía estoy en contacto con él", añadió el joven futbolista sobre cómo le ayudó el también exjugador del Barça, Neymar Jr.

En una entrevista en la que también habló sobre Frenkie de Jong, del que tiene total admiración y respeto: "¡Qué jugador! Lo había visto mucho en la televisión, pero ahora lo he visto en vivo y espero poder jugar con él en el centro del campo durante muchos años. Es especial ver cómo entiende el fútbol y cómo se mueve y regatea", finalizó Simons.