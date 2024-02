Luis Enrique: "No veo diferencias con Mbappé"

El culebrón Mbappé parece haber llegado a su fin. Ya no hay dudas sobre su desembarco en LaLiga el próximo verano y en París, como es lógico, no hay día que no pase desapercibido el jugador francés. Para todos, excepto para un Luis Enrique que parece no inmutarse lo más mínimo ante lo que es ya una realidad.

El asturiano volvió a ser preguntado sobre Mbappé en la previa del partido de este domingo del PSG ante el Rennes y como viene siendo costumbre, no dio un solo titular al respecto. "No veo ninguna diferencia en ninguno de mis jugadores. Un jugador del PSG no puede relajarse, ese es mi objetivo como entrenador del PSG" aseguró tras ser preguntado por si la situación sobre su futuro podría estar distrayendo a Mbappé.

Más allá del jugador francés, Luis Enrique insistió en el gran reto de su equipo para no relajarse pese a la gran distancia que mantiene con sus competidores en la Ligue1. "Estamos muy contentos de estar en esta situación, pero esto implica que la posible desmotivación está presente. Tenemos que luchar aún muchas semanas y eso puede ser un obstáculo. Nuestro objetivo es ganar todos los partidos. Si tuviéramos un rival más cerca de nosotros estaríamos mejor preparados. Hay que forzar la motivación" apuntó el asturiano.

Sin olvidarse del compromiso europeo ante la Real Sociedad, Luis Enrique volvió a insistir en que pese a la victoria en los Parques de los Príncipes, el pase a los cuartos de final de la Champions sigue sin estar en ningún caso encaminado a su favor. "Tras los partidos de ida, no hay ningún equipo que tenga asegurada la clasificación. Creo que es positivo. Somos conscientes de la dificultad de clasificarnos para la siguiente ronda. No hay equipo en la Champions que tenga mayor ilusión que nosotros" recalcó el técnico del cuadro parisino antes de un nuevo desafío en la competición doméstica.

Mantener a todos enchufados

"Mi objetivo es tener 22 jugadores titulares, sé que es imposible" explicó Luis Enrique sobre la gran tarea que se plantea. "Es fácil y difícil al mismo tiempo. Cuando un jugador no juega tiene que luchar por ser titular. Si él no juega y el equipo gana, eso genera competencia. Es muy positivo. Cuando un jugador no juega, puede abandonar. Pero el objetivo aquí es colectivo y no individual. Los aficionados necesitan ver un equipo que vaya a luchar y ganar".

Para terminar, el ex entrenador azulgrana explicó que nunca trabaja con vistas al presente y que su ambición es mejorar siempre con vistas al futuro. "¡Nuestra hoja de ruta es fácil! Tenemos que mejorar. El año que viene vendrán muchos menos jugadores, pero tenemos que generar competencia para luchar. Todo jugador debe tener ambición y ganas de mejorar. Ése es el objetivo de Luis Campos, el mío y el del club. Es una idea de juego atractiva que nuestros fans agradecerán al poder ver a un equipo peleando".