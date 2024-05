Thomas Müller: "El Real Madrid es extremadamente peligroso, pero se les pueda plantar cara"

El Bayern de Múnich se las va a volver a ver con su bestia negra estos últimos años en Europa. Desde el 2014, los bávaros han jugado tres eliminatorias frente al Real Madrid, y en las tres los blancos han salido vencedores. El próximo miércoles 8 de mayo, el Santiago Bernabéu dictará sentencia después del empate 2-2 en Alemania. En segundo capitán del equipo de Tuchel, Thomas Müller habló en los medios del club antes de esta 'final anticipada' ante los merengues.

Müller sabe de la importancia del Madrid en esta competición, aunque no teme a los blancos: "El Real Madrid es extremadamente peligroso, pero también se les puede plantar cara. Que podamos ganarles o no dependerá de si metemos o no el balón en el fondo de la red". El alemán tiene clara la táctica del equipo de Ancelotti, ya que pueden replegarse y salir rápidamente al contraataque con futbolistas rápidos.

Esta será la quinta vez que el delantero alemán visite el Santiago Bernabéu, con un balance de dos derrotas, un empate y tan solo una victoria en penaltis la temporada 2011/12, por lo que ya sabe como es el ambiente en Champions: "Estoy expectante por ver cómo estará tras la remodelación. El fútbol es algo muy importante en Madrid. Te das cuenta en partidos como este. Para mí, personalmente, es un estímulo para aumentar el rendimiento".

Müller pelando un balón contra Sergio Ramos en 2018 / EFE/Rodrigo Jimenez

"Será un partido de tú a tú, muy igualado. El fútbol es cuestión de efectividad. Contra el Stuttgart (último partido de Bundesliga) tuvimos dos magníficas oportunidades en la segunda parte, cuando el marcador era de 1-1. Si las aprovechas, ganas. Si marcas, ganas, si no lo haces, pierdes. A eso se reduce todo. Se trata de milímetros, de si somos eficaces en los momentos en los que creamos ocasiones que podamos convertir. De eso se trata", el alemán tiene claro que las semifinales, y más contra el Madrid, se deciden por pequeños detalles.