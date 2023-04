"Jugué con Messi, Neymar y Mbappé, pero a mi me hace feliz jugar"

El delantero español explica en 'AS' que tenía muy clara la decisión de abandonar el PSG El ahora atacante de los Wolves se mostró "contento de haber venido a Inglaterra"

El delantero español Pablo Sarabia dejó el PSG el pasado mes de enero e hizo las maletas hacia la Premier, fichando por el Wolverhampton. Ahora, en una entrevista para el diario 'As', ha explicado que prefería ser feliz a jugar con uno de los mejores tridentes de la historia.

"Ha sido un año de muchos cambios. Aterricé de vuelta en París tras haber estado en Lisboa, después nos fuimos al Mundial, después fiché por el Wolverhampton, después… ¡he tenido mellizos! Estoy muy contento de haber venido a Inglaterra a este club, con el míster, con los compañeros, todo es positivo para mí. Es muy familiar", comenzó explicando Sarabia.

Sobre su salida del PSG, el ex del Sevilla fue tajante: "Tenía claro que quería salir de París. No estaba teniendo minutos y, estando en la mejor etapa de mi carrera, no quería tener que esperar mi oportunidad de jugar en el banquillo cuando los tres de arriba se lesionasen… Es una situación atípica, yo quería jugar". "Ya me tocó vivir eso dos años antes, y no lo quería", añadió.

"Puedo decir que compartí vestuario con grandes jugadores, Messi, Neymar y Mbappé, seguramente tres de los mejores de la historia del fútbol, pero uno tiene que valorar lo que le hace feliz y a mí me hace feliz jugar, sentirme parte de un equipo y eso lo consigo aquí. En París no logré jugar ni tener mi espacio.", concluyó Sarabia.