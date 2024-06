Foden, el gran 'señalado' ante Serbia

La mejor versión muchísimos futbolistas depende de quién - o quiénes - lo rodeen sobre el césped. Y claro, cuando dejan sus clubes para jugar con sus selecciones, o viceversa, les puede costar explotar sus cualidades al máximo y dejar de ser tan diferenciales en un partido.

Ayer Inglaterra ganó pero no convenció. Sí que es verdad que enfrente tenía a una Serbia con bastantes nombres propios y con, sobre todo, un gran potencial ofensivo, pero se esperaba mucho más de una selección con tantísimas estrellas. ¿Las buena noticia? Que sumó sus primeros tres puntos en el torneo.

Que ayer no desplegara el fútbol que la convierte en una de las favoritas no significa que deje de ser una de las candidatas al título, porque lo sigue siendo. Pero si que preocupa que algunos de los futbolistas con más talento pasaran de puntillas por el partido.

NI RASTRO DEL FODEN DEL CITY

Phil Foden estuvo desaparecido en combate. No tuvo incidencia alguna en el estreno de los 'three lions' en la Eurocopa. Las estadisticas hablan por sí solas: no disparó ni una vez a portería, tocó 64 veces el balón, realizó 49 pases, no completó ni un regate y perdió diez balones.

Sin embargo, no fue sustituido - Bowen entró por Saka - y jugó los noventa minutos ante Serbia. Y fue totalmente opacado por un Jude Bellingham que estuvo en todas partes.

Eso sí, se podría decir a su favor que actuó de extremo izquierdo, cuando con el Manchester City se le vio brillar esta temporada en el costado derecho o de mediapunta.

Y como Jude tenía libertad completa de movimiento, fue omnispresente en una Inglaterra gris y que, sobre todo en la segunda parte, se desentendió de la posesión de balón y prácticamente se encerró en su área para conservar su renta en el marcador.

Phil entró en contacto con el balón varias veces, pero sin trascendencia alguna en un partido donde ambas bandas generaron poco peligro. Una de las ocasiones prometedoras en el partido la protagonizó Bukayo Saka en el costado derecho, ya que de su bota derecha nació el solitario tanto de Bellingham.

SOUTHGATE LO AGUANTÓ

Por lo tanto, se preveía que en la segunda mitad Southgate tocaría algo, y todo apuntaba a que ambos serían sustituidos. Los Cole Palmer, Jarrod Bowen, Anthony Gordon o Eberechi Eze esperaban su turno, pero solo el extremo del West Ham tuvo minutos, ingresando al césped para reemplazar a Saka.

Saka asistió a Bellingham en el gol, pero fue sustituido en la segunda mitad por Bowen / EFE

En Inglaterra estuvieron pendientes de su partido y criticaron su pobre participación en el equipo. "Debería estar fuera del campo. Es ineficaz con la camiseta de Inglaterra", expresó el exfutbolista Jamie O'Hara en 'Talksport' una vez terminó el encuentro.

"Necesitamos encontrar una manera de sacar lo mejor de él. Él no estuvo involucrado. En el Manchester City sabemos que está coreografiado con el sistema y los movimientos y todo ese tipo de cosas", replicó Micah Richards.