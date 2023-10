Carlos Soler, señalado en París

El exjugador del Valencia no ha convencido en el PSG y ha sido un nombre señalado por los aficionados parisinos Carlos Soler ha desaparecido de las convocatorias de la Selección española con Luis de la Fuente

Carlos Soler no termina de encajar en el PSG. 14 meses han transcurrido desde su fichaje por el club parisino y el futbolista valenciano está en el foco de las críticas en el club. Es uno de los claros señalados desde la dirección deportiva. El nombre del ex del Valencia ha sido uno de los que ha estado presente en medio de la batalla Campos-Antero. En ese intento de dominar la parcela deportiva del PSG se ha cuestionado si es un jugador apto para el PSG y las dudas que ha generado.

El nombre de Carlos Soler ha aparecido más de una vez en la mesa de la dirección deportiva del PSG. A Soler se le ha señalado. No ha rendido lo que se esperaban y con las marchas de Messi y Neymar, se esperaba que diese un paso hacia adelante. En verano lo quisieron vender, pero la llegada de Luis Enrique frenó la operación de salida.

El valenciano acabó contento del primer año en el conjunto francés, pese a la decepción en la Champions. Soler jugó más de 30 partidos, alternando titularidades con suplencias. Pero los aficionados del PSG han sido muy críticos y cuestionan su continuidad. Más aún cuando se analizan los números de la actual campaña, con Luis Enrique en el banquillo. El entrenador asturiano no cuenta con él y en el último encuentro ante el Rennes se reflejó su 'crítica' situación: jugó 2 minutos con el partido resuelto.

Problemas 'de arriba'

En el PSG había muchos problemas de dirección y gestión de ese área deportiva. Un bando se decantaba en pro de los dueños de la entidad y el otro hacia un gestor deportivo que está muy en contacto con el mercado. Con Carlos Soler se reflejarone estas discrepancias en la directiva con un culebrón que duró durante el tramo final de mercado. En 2022, el director deportivo del PSG, Luis Campos, realizó una oferta por el jugador valenciano de 18 millones de euros.

Horas más tarde, el club che recibió otra oferta de París, esta segunda llegó de Antero Henrique, en busca de materializar una cesión con opción de compra incluida.

Dos directores deportivos del mismo club, que realizaron dos ofertas totalmente distintas por un mismo jugador, lo que demuestra la crisis interna que vive el PSG, donde se ve claramente que no todos reman en la misma dirección. Con el 'caso Mbappé' ya se vieron las distintas discreciones en la directiva y uno de los puntos de tensión todo el año llevaba por nombre el de Carlos Soler. A día de hoy la crisis se dispara con el rendimiento del jugador y se cuestiona si fue buena idea ficharlo.

Luis Enrique no ha cambiado su situación

La llegada de Luis Enrique al PSG parecia revivir al futbolista, pero lo ha dejado en el banquillo en 5 de 6 ocasiones. El técnico español era fiel a Soler. Le hizo debutar con la selección Absoluta y fue uno de los mundialistas en Catar 2022. Parecía que su suerte iba a cambiar casi de golpe en la capital parisina. Pero la realidad es que solo ha podido disputar 6 partidos en Ligue 1, 5 como suplente. Acomula apenas 110 minutos y en Champions no ha saltado al césped.

En la selección, Carlos Soler estuvo en la prelista de la última convocatoria de Luis de la Fuente, pero fue de los primeros descartes. El valenciano ha anotado 4 goles en 14 partidos con la selección. Números nada malos. Pero de la Fuente no ha contado con él todavía, es decir, no juega con la absoluta desde el partido ante Marruecos del Mundial de Catar. Ha desaparecido en un abrir y cerrar de ojos de las convocatorias.

Con la Eurocopa en la deriva, el jugador espera sumar más minutos con el conjunto parisino para poder ir convocado en la celebración del próximo gran torneo.

Soler era feliz en Valencia

Soler se marchó siendo un auténtico ídolo valencianista. Quizás cuando la situación del club era bastante delicada. El centrocampista ya suma su segunda temporada en Francia, donde quizás a las órdenes de Luis Enrique ha perdido cierto protagonismo.

En el Valencia jugó 226 partidos en los que anotó 36 goles, además de ganar de la Copa del Rey en 2019. El 1 de septiembre se marchó al Paris Saint-Germain, con contrato hasta 2017, pero no termina de arrancar.

De hecho, Carlos Soler ha aprovechado estos días de parón para volver a Valencia. Ha visitado a sus excompañeros en Paterna, donde no ha pasado desapercibido. “He visto a todos, aunque algunos están en la selección. Estoy muy bien, me he venido unos días libres ahora aquí a Valencia a que me dé un poco el solecito de la Terreta y muy bien”.