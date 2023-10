Haaland se queda sin Mundial ni Eurocopa (de momento)

El delantero del Manchester City quedó eliminado ayer con la selección de Noruega tras perder ante España y depende de una repesca a través de la Nations League Haaland todavía no ha disputado ningún Mundial ni Eurocopa

Erling Haaland se queda 'por ahora' fuera de un gran torneo, otra vez. La gran estrella de Noruega no pudo con España y depende ahora de un camino estrepitoso a través de la División B de la Liga de las Naciones para acceder a una repesca y poder estar en la siguiente Euro. Hasta ahora, no ha disputado un gran torneo con su selección, que no se clasifica a nada desde el 98.

La selección de Noruega firmó su sentencia ante España. Los 'vikingos' cayeron por 0-1 con un Haaland apagado. El noruego se fue del partido con un solo remate a puerta y totalmente superado por Laporte y Le Normand. No pudieron con la selección española, que logró el billete para la Eurocopa. En cambio, los noruegos se marchan hacia la repesca, donde les espera un camino complicado para clasificarse.

Para ello, aún cabe esperar al próximo parón internacional, a la Nations League cuando terminarán de decidirse todas las plazas.

La repesca estará compuesta por tres cuadros diferentes, de cuatro equipos por cuadro, hasta un total de doce clasificados. Cada uno de esos bloques constará de un formato Final Four. Es decir, dos semifinales y una final, todas ellas a partido único y sin necesidad de que haya un sorteo de por medio.

Se disputarán el 21 de marzo y el 26 de marzo de 2024, tres meses antes de la Eurocopa en Alemania.

¿Qué necesita la Noruega de Haaland para clasificarse?

Para que Haaland y los suyos se metan en la repesca, Noruega tiene que estar entre los cuatro mejores equipos de cada una de las tres primeras ligas. El mejor de la Liga D será el primero en tener una oportunidad en caso de que estos ya estén directamente clasificados.

Además, necesitan que entre Israel, Bosnia, Serbia, Escocia, Finlandia, Ucrania e Islandia se metan cuatro de ellas en la Eurocopa con billete directo. Cuatro de siete, cuando en este momento solo se clasificarían dos, que todavía pueden caer.

También cuentan con la posibilidad de que más equipos de la Liga A se clasifiquen directamente, arrastren plazas y puedan explotar esa vía de acceso, ya sea a través del propio grupo de la Liga A o del grupo de la Liga B.

Noruega no arranca con Haaland

Erling Haaland marcó su gol número 25 en 26 partidos con Noruega en el partido del otro día ante Georgia. La selección nórdica sí que pudo ganar por 2-1 ante un equipo muy débil como son los georgianos. Unas cifras más que positivas, pero que no son suficiente para que los 'nórdicos' terminen de funcionar.

Noruega no logra arrancar en el fútbol internacional. Pese a tener a dos grandes estrellas de la Premier League como son Haaland, que anotó 52 goles en 53 partidos la temporada pasada, y Odegaard o Sorloth, entre otros, el combinado nórdico no se clasifica desde el siglo XX a ningún torneo importante. Su última participación fue en el Mundial del 98 en Francia, donde alcanzó los octavos de final siendo líder de grupo. Del 2002 al 2022, no se clasificó.

Ahora tienen al posiblemente mejor delantero del planeta, pero el conjunto de Ståle Solbakken no ha podido con España ni Escocia. Han terminado terceros con 10 puntos, a 5 de clasificarse.

“Nuestra situación es decepcionante, los resultados nos han dejado en una posición muy comprometida” Stale Solbakken, seleccionador de Noruega

¿Qué equipos ya están clasificados para la Euro?

Liga A: España , Croacia, Italia y Países Bajos

, Croacia, Italia y Países Bajos Liga B: Israel, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Escocia

Liga C: Georgia, Grecia, Turquía y Kazajistán