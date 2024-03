El zasca descomunal de Haaland a Alexander-Arnold

El partido del año en la Premier League se está calentando día a día. Si este miércoles era Trent Alexander-Arnold el que lanzaba un ataque hacia el Manchester City, hoy ha sido Erling Haaland el que ha respondido, con contundencia, a las duras afirmaciones del jugador del Liverpool.

El lateral inglés había afirmado previamente que los títulos del Liverpool valían más que los de su rival: ""Mirando hacia atrás en esta era, aunque han ganado más títulos que nosotros y probablemente han tenido más éxito, nuestros trofeos significarán más para nosotros y nuestra base de fans debido a la situación financiera de ambos clubes".

La respuesta de Haaland no se ha hecho esperar. "Si quiere decir eso, está bien. Estuve aquí un año y gané el triplete y fue una sensación bastante agradable. No creo que él conozco esa sensación. Eso es lo que sentí la temporada pasada", afirmó el noruego en unas declaraciones concedidas a Sky Sports.

Haaland, en rueda de prensa / EFE

"Pueden hablar lo que quieran, no me importa"

Con el partido en Anfield en el horizonte y el liderato en juego, el delantero del City no quiso darle excesiva relevancia a las palabras de su rival. "Ellos pueden hablar todo lo que quieran o nosotros podemos hablar todo lo que queramos. No sé por qué hace eso, pero no me importa", explicó Haaland.