El United resucita al Tottenham

Los 'red devils' se dejaron empatar un 0-2 a favor ante unos 'Spurs' que estaban noqueados Pedro Porro abrió el camino de la remontada y la conexión Kane-Son remató las tablas

Tras el 6-1 encajado ante el Newcastle y los primeros 45 minutos ante el Manchester United, el Tottenham estaba completamente noqueado. Sin alma, pitado por su propia afición, con pancartas de 'Levy Out' y con un Ryan Mason al que se le veía la cara de 'vaya marrón me ha caído'. Pues todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. No ganaron, pero se vieron unos 'spurs' completamente distintos, capaces de competir y sobre todo, de empatar un 0-2 en contra. Los 'devils' resucitaron al Tottenham.

FICHA TÉCNICA Premier League TOT 2 ________________ 2 MUT ALINEACIONES Tottenham Forster; Pedro Porro (Danjuma 77'), Romero, Dier, Lenglet, Perisic (Davies 77'); Skipp, Hojbjerg; Richarlison (Kulusevski 61'), Son (Tanganga 87'), Kane. Manchester United De Gea; Wan Bissaka (Malacia 71'), Lindelöf, Shaw, Dalot; Casemiro, Eriksen (Fred 61'); Antony (Weghorst 71'), Bruno Fernandes, Sancho (Martial 61'); Rashford. Goles 0-1 M.6 Jadon Sancho; 0-2 M.44 Rashford; 1-2 M.56 Pedro Porro; 2-2 M.79 Son. Árbitros Anthony Taylor. T.A.: Hojbjerg (41') / Wan-Bissaka (43'), Lindelöf (59')

Los fantasmas de Newcastle aparecieron en el Tottenham Stadium a los seis minutos de partido. Lo que tardó el United en avanzarse en el marcador. Fue Jadon Sancho, probablemente en uno de sus mejores momentos como 'red devil', el que con un control orientado hacia su derecha y un latigazo al palo largo el que batió a Forster y ponía por delante a los de Ten Hag.

Si el ambiente ya era frío en el estadio londinense, el gol dejó más helados a los presentes y a los jugadores del conjunto entrenador por un Ryan Mason que volvía al banquillo 'spur' tras la destitución de Stellini. El Tottenham estaba 'grogui' y pudo ser peor con un doble remate de Sancho que salvó primero Romero y posteriormente Perisic bajo palos.

No fue hasta la media hora de juego cuando los locales gozaron de su primera ocasión. Una metáfora de la falta de confianza que sufren los futbolistas. Richarlison, con todo a favor para poner a prueba a De Gea, decidió tirar un centro raso que cortó la defensa del United. Eso sí, sirvió para arrancar la maquinaria ofensiva de un Tottenham que incluso mereció el empate.

Pero el fútbol cuando es cruel lo es mucho. Perisic tuvo el empate en un mano a mano que sacó De Gea y en la siguiente jugada, segundos después, llegó el 0-2. Bastó con un balonazo largo de Jadon, un control y carrera en velocidad de Rashford y un disparo cruzado para batir a Forster. Pitos en el estadio 'spur' cuando los suyos se retiraban al vestuario.

Nada hacía presagiar lo que iba a ocurrir en los segundos 45 minutos, pero es que el Tottenham salió con otra cara. Encerró al United y se convirtió en un vendaval. Recortó distancias con un golazo de Pedro Porro, se salvó con un balón al palo de Bruno Fernandes y sumó incontables ocasiones de esas con las que te llevas las manos a la cabeza.

Si el fútbol había sido cruel con ellos antes, lo compensó. Lo merecían y el empate llegó. De la mano de esa sociedad ilimitada como son Harry Kane y Son. Centro del inglés y suave remate del coreano para batir a De Gea. El United tiraba un 0-2 por la borda. Firmaron la paz con el 2-2 ambos equipos.