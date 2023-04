El calendario de Arsenal y Manchester City en las últimas jornadas de Premier

Los de Arteta siguen siendo líderes con 75 puntos, dos por encima de los 'Cityzens', pero Guardiola lo tiene en su mano El City tiene dos partidos pendientes por jugar y un calendario mucho más amable por delante

Manchester City y Arsenal están inmersos en una lucha feroz por el título de la Premier. Guardiola y Arteta van camino de llegar al tramo final de temporada con todo de cara para que el conjunto 'Cityzen' consiga su tercera liga consecutiva y la quinta en las últimas seis temporadas. En Mánchester tienen 31 jornadas disputadas, por las 33 de los de Londres, con una diferencia de dos puntos entre ambos (75 / 73).

A diferencia del Arsenal, el Manchester City sigue vivo en las dos otras competiciones de la temporada. Jugará las semifinales de la Champions frente al Real Madrid y tiene en el horizonte la final de la FA Cup del próximo 3 de junio frente al Manchester United. Hay posibilidades reales de triplete.

Estos son dos factores que podrían condicionar el rendimiento del conjunto de Guardiola en liga, con sus futbolistas llegando algo más cansados, aunque con la profundidad de plantilla de la que disponen difícilmente van a notar este peso en las piernas.

El Arsenal, además, tiene por delante uno de los partidos más difíciles de la temporada. Después de recibir al Chelsea en casa tendrá que visitar St. James's Park para medirse al Newcastle, uno de los equipos más en forma de la Premier que quiere sellar la tercera plaza. Ambos se verán las caras con el Brighton, el equipo 'revelación' de la temporada que probablemente ya no se estará jugando nada.

Los de Guardiola se enfrentarán a Leeds United y Everton, dos equipos que están metidos de lleno en la lucha por el descenso. La visita a Goodison Park puede ser uno de los últimos 'baches' en el camino del City hacia el título. El Chelsea, que sigue sin ganar con Lampard y ya no se juega nada, no parece amenaza para ninguno de los dos.

Este es el calendario del Manchester City en lo que queda de liga:

Fulham (F), West Ham (C), Leeds United (C), Everton (F), Chelsea (C), Brighton (F), Brentford (F)

Este es el calendario del Arsenal en lo que queda de liga:

Chelsea (C), Newcastle (F), Brighton (C), Nottingham Forest (F), Wolverhampton (C)