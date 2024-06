Oficial: Ewa Pajor ficha por el Barça hasta 2027

Ya es oficial. Ewa Pajor es nueva jugadora del FC Barcelona. El club azulgrana ha llegado a un acuerdo con el Wolfsburgo por el traspaso de la 'killer' polaca, que será culé, como mínimo, las próximas tres temporadas.

Pajor llega procedente del Wolfsburg alemán, donde ha jugado las últimas nueve temporadas y donde ha sido una de las jugadoras referentes. La polaca, que lleva el gol en la sangre, ha marcado 136 goles en los 196 partidos oficiales que ha disputado con el equipo alemán.

Y ha finalizado el curso 2023-24 como máxima goleadora de la Liga alemana con un total de 18 goles en 19 partidos disputados. En total, la de Uniejów ha anotado 96 goles en la Bundesliga, 22 en la Copa y 18 en la Champions.

Deseando empezar

"Estoy muy feliz de estar aquí, de empezar este nuevo reto para mí. Estoy deseando conocer a mis compañeras y a la afición", dijo Pajor en unas declaraciones para los medios del club. "Voy a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo, voy a trabajar para mejorar individualmente, pero lo que quiero es ganar muchos títulos con el Barça".

"En el Wolfsburgo me sentía bien, pero también sentía que necesitaba un nuevo reto", añadió sobre sus nueve años en el club alemán. "He disputado cuatro finales de la Champions y por desgracia no he ganado ninguna. Por supuesto la Champions es especial y es un título que quiero ganar, pero no es una obsesión. Vengo a dar lo mejor de mí cada día y así espero que a final de temporada ganemos todos los títulos. Pero tenemos que centrarnos en el día a día e ir paso a paso".

Y concluyó: "El Barça es un club legendario y estoy muy contenta y orgullosa de poder jugar aquí. Tengo muchas ganas de entrenar con mis nuevas compañeras y de ver cuál es la clave de por qué este equipo juega tan bien. Estoy deseando empezar".

Una nueva etapa

Pajor llega al Barça en un momento de transición, también por el cambio en el banquillo. Tras la salida de Mariona, que ha ejercido de falsa '9' esta temporada, con Salma en la banda izquierda y Graham en la derecha, su rol será muy distinto al de la balear, ya que es una 'killer' de área. Fichar a una futbolista de su perfil era una de las prioridades del Barça desde hacía un par de temporadas, y Pajor, de 27 años, es de las mejores de Europa en su posición.

Así, la polaca, que firmó su nuevo contrato con el Barça en las oficinas del presidente Joan Laporta, que le hizo entrega del carné de socia, y con la presencia de Xavier Puig, directivo responsable del femenino, se convierte en el primer fichaje de la 'era Pere Romeu', aunque el anuncio oficial del nuevo entrenador todavía no se ha producido.

Quedará por anunciar también, en los próximos días, el fichaje de Ellie Roebuck, la guardameta inglesa que se incorpora libre al Barça tras la salida de Sandra Paños. Y solo habrá más fichajes si hay bajas