Cristina Rodríguez i Alberto Lancuba, vencedors del Campionat de Catalunya Mixt

Cristina Rodríguez i Alberto Lancuba s’han proclamat vencedors del Campionat de Catalunya Mixt a les pistes del Club Tennis Sabadell. Una competició que ha estat un èxit d’organització i també de participació, amb la presencia de 29 parelles.

Rodríguez-Lancuba s’han vist les cares a la final amb uns oponents que han plantat batalla per aconseguir la victòria. La parella subcampiona, formada per Maxime Bosch i Jolien Kroese, ha caigut davant dels guanyadors per un marcador a tres sets, 6-2, 5-7 i 6-2.