Bloqueo de webs y servicios IPTV en Francia por fraude audiovisual contra LaLiga

Un tribunal de París ha ordenado el bloqueo de páginas webs y servicios de IPTV que "atentaban" contra los derechos audiovisuales de los clubes de LaLiga, según informó este martes el organismo que preside Javier Tebas.

"Por primera vez en Francia, una propiedad deportiva extranjera ha obtenido una orden dinámica en base al artículo L. 333-10 del Código Deportivo francés, permitiendo que sus competiciones sean protegidas por las autoridades francesas contra las emisiones ilícitas en su territorio", señaló LaLiga a través de un comunicado.

El titular del juzgado, continúa la nota, ordenó a los proveedores de servicios de internet "implementar, sin demora, todas la medidas para evitar el acceso a los sitios identificados por LaLiga en su demanda, así como a los sitios aún no identificados en la fecha de la decisión".

Tras esta resolución, LaLiga remitirá el asunto a la ARCOM -la autoridad pública francesa encargada de los medios audiovisuales y digitales- para obtener el bloqueo por vía administrativa de cualquier nuevo sitio o servicio no identificado en el momento de la decisión del juez, con el fin de prevenir o detener la transmisión de los partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.

Según apuntó LaLiga en un comunicado: "El fraude audiovisual es una lacra para el desarrollo del fútbol y supone unas pérdidas anuales multimillonarias para los Clubes de LALIGA y para una industria que da empleo a más de 194.000 personas. Detrás de esta práctica ilícita no se esconde ningún héroe, sino mafias organizadas que se lucran con el trabajo y los legítimos derechos de clubes, empresas audiovisuales, etc. Y además lo hace a través de un mercado negro al margen de impuestos, con el perjuicio que ello conlleva para toda la sociedad".