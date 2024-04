Terremoto en Liverpool: "Salah fue un tonto con su comentario..."

La despedida de Jurgen Klopp del Liverpool está sacando a relucir todos los trapos sucios del equipo de Merseyside. La discusión de Mohamed Salah con su entrenador acabó por hacer saltar las alarmas de un equipo que camina hacia la deriva en esta recta final de temporada.

Pocos desenlaces peores que el que está viviendo se podría haber imaginado Jurgen Klopp para su etapa gloriosa en el Liverpool. El técnico alemán está viviendo los últimos coletazos de su estancia en Anfield, aunque todo se está torciendo cuando menos se esperaba.

El equipo ha perdido cualquier opción de pelear el campeonato liguero después del empate contra el West Ham en Premier League. Sin la electricidad que ha caracterizado a los equipos de Klopp hasta ahora, este Liverpool está mostrando su peor faceta en las últimas semanas de vida del proyecto del técnico alemán en Anfield.

Mohamed Salah y Jürgen Klopp protagonizaron una fuerte discusión durante el duelo ante el West Ham / X

Salah hace estallar todo

Todo acabó de estallar después del comentado incidente de Mohamed Salah con Jurgen Klopp. El técnico alemán decidió dejar al egipcio en el banquillo para sorpresa de muchos, una decisión que no sentó nada bien a la estrella del Liverpool. El delantero se encaró con su entrenador cuando estaba a punto de saltar al terreno de juego, una situación que encendió todas las alarmas en Anfield.

Salah echó más leña al fuego después del partido: "Si hablo hoy, habrá un incendio", explicó. A pesar de que su entrenador intentó calmar las aguas, parece que el incidente ha zarandeado a un equipo que no está viviendo sus mejores momentos.

Las reacciones no han tardado en llegar, con leyendas del Liverpool como Carragher comentando la polémica vivida este fin de semana: "Salah y Jurgen Klopp son leyendas. ¡No necesitamos tomar partido! Salah está frustrado y enojado con Jurgen porque no está jugando... Salah fue tonto con su comentario en la zona mixta, pero dejemos que lo solucionen y disfrutemos las últimas semanas juntos. ¡Han sido de gran ayuda mutua en todo lo que se ha logrado en el club!", explicó. Unas palabras que resumen el clima revuelto que se vive en el equipo de Merseyside...