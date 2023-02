Ten Hag defiende a su "Carnicero"

Erik Ten Hag asegura que Lisandro Martínez "su estilo de juego es duro, pero no sucio. Su actitud gusta a todos, a los aficionados, a la defensa, porque aporta espíritu al equipo" El argentino se ha convertido en un fijo de la zaga de los 'Diablos Rojos', desplazando en la titularidad a Harry Maguire

Erik Ten Hag, técnico del Manchester United, afirmó que ve "como algo positivo" el apodo que recibe su defensa Lisandro Martínez: "El Carnicero".

El técnico neerlandés habló en la página web de la UEFA antes de la eliminatoria de Europa League contra el Barcelona que el United iniciará este jueves y aprovechó para lanzar halagos a uno de sus fichajes esta temporada, el argentino Lisandro Martínez.

"Veo el apodo de "El Carnicero" para Lisandro Martínez como algo positivo, no negativo", dijo el entrenador del United.

"Su estilo de juego es duro, pero no sucio. Su actitud gusta a todos, a los aficionados, a la defensa, porque aporta espíritu al equipo. Cuando tiene el balón, sabe manejarlo. Me gusta como jugador, me gusta su actitud, y espero que podamos contar con él durante mucho tiempo".

Lisandro se ha convertido en un fijo de la zaga de los 'Diablos Rojos', desplazando en la titularidad a Harry Maguire, el defensa más caro de la historia que le costó al United casi 90 millones de euros.