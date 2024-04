Stefan Ortega, el ‘español’ que brilla con Guardiola y quiere estar ante el Madrid

No contaban con él. Lleva acostumbrado a vivir en la sombra durante muchísimo tiempo, pero por fin ha llegado su momento. Stefan Ortega Moreno (Hofgeismar, Alemania, 1992) está aprovechando la oportunidad que merecía en el Manchester City y su nombre empieza a sonar con fuerza en medio de una constelación de estrellas. El guardameta de 31 años, llegado a Mánchester en verano de 2022 procedente del Arminia Bielefeld a coste cero para ser el recambio de Ederson, es ahora el protagonista bajo los palos del Etihad Stadium. Con una historia por contar.

"Tengo raíces españolas, mi novia vivió en Barcelona durante dos años. Sería un sueño poder jugar en LaLiga", comentó en declaraciones a 'Sport 1' antes de producirse su fichaje por el Manchester City. Este gran guardameta tiene un claro ademán por España por motivos obvios: Ortega Moreno, alemán de nacionalidad pero con raíces españolas por el origen de su padre (su madre es alemana), acumula tres titularidades consecutivas tras la lesión de Ederson en el pasado duelo frente al Liverpool en Anfield. Y lo cierto es que gracias a su enorme rendimiento ha logrado que no se note para nada la ausencia del brasileño, titular indiscutible en portería y una pieza fundamental en el esquema de Guardiola.

Partiendo como titular, el registro con Ortega Morena bajo palos es de un empate y dos victorias: Newcastle (2-0), Arsenal (0-0) y Aston Villa (4-1). Pero más allá de los resultados, la influencia del guardameta en el juego del equipo ha sido notable para lo residual que suele ser el papel de un teórico portero suplente, sumando un total de 13 participaciones entre todas las competiciones. Ha demostrado estar sobradamente capacitado para defender la portería del mejor equipo del planeta.

HACE OLVIDAR A EDERSON

A las pruebas me remito. Con Stefan Ortega sobre el terreno de juego, ninguno de los más de 50.000 espectadores que caben en el Etihad Stadium se acordó de su guardameta titular (y uno de los mejores del mundo, si no el mejor) durante el duelo liguero frente al Aston Villa. Con Ederson todavía en el dique seco (y a la espera de su regreso de cara a la eliminatoria de Champions frente al Real Madrid), el guardameta hispano-germano completó un partido para el recuerdo.

Stefan Ortega para un balón en el duelo frente al Aston Villa / EFE

Fue un muro infranqueable. En un duelo que era a vida o muerte para el Manchester City, Ortega Moreno volvió a imponerse cuando su equipo le necesitaba: le negó varias ocasiones de peligro a los hombres de Unai Emery, con doble paradón incluido al comienzo de la segunda mitad. Durante todo el encuentro, más allá de su enorme rendimiento bajo palos, completó un total de 26 de 26 pases acertados en su participación en el juego del equipo.

Por si no fuera suficiente con su habilidad bajo palos, también se defiende con el balón en los pies. No desentona, más bien al contrario: no tiene el desplazamiento en largo de Ederson pero sí es un seguro para el juego de construcción. Y eso Guardiola lo agradece: en los partidos que ha contado con él, ha respondido con buena nota.

¿JUGARÁ ANTE EL REAL MADRID?

Es la gran duda. El próximo martes 9 de abril el Manchester City visita el Santiago Bernabéu en la ida de los cuartos de final de la Champions. A la espera del regreso de varios futbolistas importantes en la plaga de lesiones que sufre el equipo (Aké, Walker y un Stones con el que existe más positivismo), tampoco hay seguridad con la presencia de Ederson en portería. El brasileño ya se ejercita con el resto de sus compañeros pero todavía no le hemos visto reaparecer en el terreno de juego.

Ederson, lesionado ante el Liverpool / LAP

Habrá que ver si cuenta con minutos en el duelo de Premier del próximo sábado ante el Crystal Palace (13.30 horas) o es Ortega Moreno quien sigue bajo palos como titular. En cualquier caso, los aficionados del Manchester City respiran tranquilos con su portero suplente, que en caso de verse obligado a frenar a Vinicius, Bellingham y compañía parece sobradamente capacitado. Es su gran oportunidad.