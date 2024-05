¿Seguirá Ten Hag al mando del Manchester United?

Antes de la gran final de la FA Cup entre Manchester City y Manchester United, que se acabaron llevando los 'Red Devils' (1-2), los medios británicos aseguraban que Erik ten Hag, que llegó al club el verano de 2022 procedente del Ajax, sería destituido tras el duelo, independientemente del resultado. Sin embargo, en el fútbol las opiniones cambian cada noventa minutos. ¿La conquista del título puede cambiar las cosas?

La temporada en Old Trafford ha sido un auténtico drama. Octavos en Premier League con 60 puntos en 38 jornada, el Manchester United jugará Europa League la próxima temporada tras ganar la FA Cup. No obstante, sus méritos en el campeonato doméstico no fueron suficientes para conseguir el billete a competición europea de manera orgánica.

ÚLTIMOS DE GRUPO EN CHAMPIONS

La campaña arrancó muy mal. Quedaron últimos en la fase de grupos de la Champions League en un grupo más que asequible con Bayern Múnich, Copenhaguen y Galatasaray. Solo sumaron cuatro puntos. En noviembre, el Newcastle les echó de la EFL Cup con un contundente 0-3. En Premier, se quedaron fuera de la pelea por el título demasiado temprano.

Mauro Icardi celebrando su gol al Manchester United en Old Trafford / Agencias

La FA Cup es la única sonrisa de una temporada repleta de llantos, en la que Ten Hag nunca ha sido capaz de encontrar una fórmula que funcionase. El curso en Old Trafford ha destacado más por los escándalos extradeportivos de varios jugadores y la nefasta gestión del club en algunos casos, como el de Jadon Sancho, que ha demostrado en el Borussia Dortmund que es un futbolista más que aprovechable, que por sucesos agradables dentro de los terrenos de juego.

¿LE SALVARÁ LA FA CUP?

Sin embargo, queda por ver si tocar metal puede dar una última oportunidad a un Ten Hag que, superado en muchos tramos del curso, puede dirigir al equipo la temporada que viene en Europa tras firmar un curso en el que ha habido muchas más sombras que luces.

El Manchester United, campeón de la FA Cup / LAP

Otra cosa no, pero confianza, le sobra al entrenador neerlandés. Tras ganar la FA Cup, se pronunció sobre su situación. "Dos trofeos en dos temporadas y tres finales… nada mal. Si ya no me quieren, me iré a otro lado y ganaré trofeos. Eso es lo que hago". Veremos si es en Old Trafford.