Ángel Cristo revela por qué 'Supervivientes' ha prescindido de él antes de la final

Ángel Cristo continúa en su disputa con la organización de 'Supervivientes'. Cada vez que parece haber un acercamiento, sucede otro acontecimiento que separan ambas posturas. El concursante había denunciado unas supuestas manipulaciones del programa, mientras que el organismo lo expulsó del concurso.

La última página de este enfrentamiento sucedió anoche, cuando Ángel Cristo reveló que el programa había cancelado su participación en el último momento. El ex concursante iba a participar en el plató para la gala de 'Conexión Honduras', pero no apareció en antena. Ha sido el propio hijo de Bárbara Rey quien ha explicado lo sucedido en redes sociales.

"Como veis, estoy preparado, vestido, estaba esperando el coche, llegaba tarde y me han llamado para cancelarlo, parece que no me necesitan. Así que me han dejado como novio de pueblo, vestido y alborotado", aseguraba desde su perfil oficial de Instagram.

"Ahora tengo que volver a ducharme para quitarme toda esta gomina que me había puesto", decía con cierta ironía. "Es verdad que estoy un poquito malito, pero podría haber estado en plató, supongo que habrá otras personas que lo apoyen allí", decía en referencia a Gorka, compañero al que defiende en el concurso.