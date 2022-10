¿Cómo queda el Aston Villa tras la destitución de Gerrard?

El club inglés busca un candidato para sustituir a Steven Gerrard como entrenador, después de su fulminante destitución tras la derrota del Aston Villa por 3-0 ante el Fulham El conjunto de Birmingham ocupa la decimoséptima plaza en Premier League con nueve puntos, empatado con el Wolverhampton, equipo que marca el inicio de posiciones de descenso

El Aston Villa parece no levantar cabeza desde el inicio de temporada y ya ve los puestos de descenso como a una realidad tan solo salvada por la diferencia de goles, que les permite a los de Birmingham colocarse un puesto por encima del Wolves, que ocupa la 18a posición en liga y la primera plaza de la zona roja de la clasificación.

El club comunicó el pasado lunes, tras la contundente derrota ante el Fulham por 3-0, la destitución de Steven Gerrard como entrenador del equipo.

El técnico inglés tan solo ha conseguido dos victorias en las 11 jornadas de Premier League disputadas, y ha acumulado 6 derrotas, algunas de ellas dejando una imagen muy pobre en el césped, y ha sacado un punto en otros dos partidos.

El final de campaña 21/22 ya fue un calvario para Gerrard como técnico del equipo. Pese al gran inicio de temporada, aupado por la incorporación de Coutinho en el mercado invernal, el Aston Villa finalizó la pasada temporada con muchas dudas en el terreno de juego.

El orden y disciplina que caracterizó a "Los Villans" en los primeros compases se desvaneció, y dejó paso a un equipo gris y sin ideas en ataque.

El Aston Villa afronta ahora un periodo incierto, con la urgencia de encontrar un nuevo entrenador que saque al equipo del descenso hacia la zona 'tranquila' de la tabla. Mauricio Pochettino es uno de los favoritos para relevar a Gerrard, con una amplia carrera en clubs de élite como PSG o Tottenham, donde llegó a una final de Champions en 2019. El carácter competitivo del argentino y su más que probado juego práctico en Inglaterra serían de interés para la directiva del club.

Los rumores de última hora en el país británico señalan también a Thomas Frank, entrenador que llevó al Brentford a Premier League y lo mantiene con un juego vistoso en ataque, como otro de los candidatos a hacerse con el puesto de técnico del Villa. Pese al interés, parece muy poco probable la salida de Frank de su equipo, con un proyecto en manos en plena efervescencia.Rúben Amorim, técnico del Sporting de Portugal, podría ser el tapado según los últimos reportes de "The Athletic". El entrenador luso estaría ganando enteros en las últimas horas para hacerse con el cargo.

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.