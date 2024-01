La plantilla del United se 'harta' de Rashford

Marcus Rashford sigue estando en el centro de la polémica en el Manchester United. El delantero inglés provocó el enfado del club después de salir de fiesta unas horas antes del entrenamiento de su equipo, aunque ahora parece haberse ganado también la enemistad con la plantilla.

El inglés está viviendo uno de sus momentos más complicados como jugador del Manchester United. La estela del prometedor delantero parece haberse apagado esta temporada a pesar de la confianza plena de Erik Ten Hag en su jugador. Las polémicas extradeportivas se multiplican y el rendimiento dentro del campo no parece llegar.

El último terremoto provocado por el jugador se produjo después de salir de fiesta unas horas antes del entrenamiento del Manchester United. El delantero inglés, que tuvo que disculparse porsteriormente con sus compañeros, no fue convocado con su equipo para el encuentro de FA Cup contra el Newport Country.

Parece que las recientes polémicas han colmado la paciencia no solamente del club, sino también de sus compañeros. Según informa TheSun, 'Marcus ya no tiene los mismos amigos a su alrededor y no se involucra tanto en las bromas. Puede estar de muy mal humor en los entrenamientos y en los partidos y simplemente no parece feliz. Ya no se junta con ninguno de los jugadores y parece distante', recogen.

Los compañeros de Rashford estarían cansados de la actitud distante del delantero, un comportamiento egoísta producido por la marcha de sus amigos en el vestuario. El jugador deberá ganarse nuevamente la confianza de la plantilla si quiere volver a rendir al máximo nivel.