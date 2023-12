¿Qué le pasa a Marcus Rashford?

Llegar a la cima no es lo realmente complicado. Lo es mantenerse en ella y destacarse constantemente como uno de los mejores futbolistas del planeta. En el mejor estado de forma, Marcus Rashford tiene pocos competidores en su posición. Sin embargo, su mejor versión brilla como una estrella fugaz. Aparece en ciertos momentos, pero después está mucho tiempo en la sombra.

Hace un año estaba en el mejor momento de su carrera: regresó del Mundial de Qatar marcando dieciséis goles y repartiendo cuatro asistencias en diecisiete partidos. Generó veinte goles en los mencionados duelos, y era uno de los mejores extremos del mundo sin opción a debate.

COMPLETAMENTE DESAPARECIDO

Esta temporada está desaparecido. De ser titular indiscutible y el principal argumento ofensivo del Manchester United de Erik Ten Hag a ser el suplente, muy merecidamente, de Alejandro Garnacho, que pese a jugar por la izquierda, le ha adelantado claramente por la derecha.

Mientras el argentino suma nueve titularidades consecutivas en Premier League, el inglés no formaba parte del once inicial en liga desde el pasado 2 de diciembre, en la jornada 14 en la derrota ante el Newcastle. Ten Hag le dio otra oportunidad en la gran remontada ante el Aston Villa (3-2), en la que Garnacho también fue titular y se 'robó' el 'show' con un doblete. Rashford, que sirvió una asistencia, fue sustituido en el minuto 80 de partido.

LA IRREGULARIDAD, SU GRAN CRUZ

Por desgracia para los ‘red devils’, no es la primera vez que Rashford se ‘borra del mapa’. En la temporada 2021/22 no pasó de los cinco goles. Pero en la 2022/23 firmó un curso espectacular: treinta goles acompañados de once asistencias.

La temporada de Rashford está a años luz del magnífico curso que firmóm en la 2022/23 / Agencias

Ahora, tras una campaña espectacular, la realidad vuelve a ser la misma que la de hace dos temporadas. Dos goles en veinte partidos, no le salen las cosas e incluso ha protagonizado ciertos escenarios que muestran falta de compromiso con el club. Suma 1.552 minutos sobre el terreno de juego en veintitres partidos, lo que se traduce en un pobre promedio de un tanto cada 776 minutos.

A los 26 años, su gran reto sigue siendo la regularidad, el ofrecer un gran nivel de manera continuada y el de demostrar que tiene madera de líder para echarse el equipo a la espalda. Tiene el cartel colgado en el cuello de ‘futbolista de momentos’. Y como tantos otros, pasan los años y no logra arrancarselo. Eso es lo que le aleja de la máxima élite. Tiene condiciones para ser de los mejores, pero su rendimiento siempre irá acompañado de un gran interrogante.