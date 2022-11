Pep Guardiola, a un paso de cerrar su renovación por el City

El técnico de Santpedor quiere seguir como técnico del Manchester City dos dos años más Guardiola acababa contrato con el conjunto 'citizen' este próximo mes de junio

Pep Guardiola seguirá como técnico del Manchester City. El técnico de Santpedor, que acababa contrato en junio de este próximo 2023, ha decidido empezar a negociar la renovación de su contrato con la idea de seguir al frente del proyecto que el City tiene entre manos. El propio entrenador y Txiki Begiristain, director deportivo, y Ferran Soriano, CEO, han aprovechado el parón para empezar a establecer las bases del futuro contrato y diseñar el plan de futuro para el equipo de Manchester. Según las partes implicadas, el acuerdo no se demorará en exceso por la voluntad de las dos partes de continuar con la relación actual. El propio Guardiola no quería que estas negociaciones afectaran en el día a día del equipo y todas las partes aplazaron cualquier conversación a ahora, cuando no hay actividad en el seno del club.

El exentrenador del Barça está encantado en Manchester, donde le adoran por haber elevado al Manchester City a una nueva dimensión, y el juego y los resultados le respaldan. De momento, tanto Pep como la directiva del club siguen confiando en el trabajo realizado hasta ahora.

Desde que llegó al club en el verano de 2016, el Manchester City ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los mejores equipos del mundo, con un estilo de juego que le hace único. Guardiola ha sabido moldear su idea a las exigencias del fútbol inglés y es por ello que no tiene prisa por marcharse. Guardiola ya lleva siete años en el City, estuvo cinco en el Barcelona (cuatro en el primer equipo y uno en el filial) y tres en el Bayern de Munich.

Todo apunta que Guardiola renovará por dos temporadas más con lo que acabará en el 2025.