Cristiano: "Guardiola hizo todo lo posible para ficharme"

El futbolista portugués desgranó en una entrevista sus últimos meses en el Manchester United "Estuve cerca de fichar por el CIty, pero Alex Ferguson lo cambió todo", apuntó el luso

La anunciada y mediática entrevista de Cristiano Ronaldo fue emitida hoy por la noche en un primer capítulo donde la estrella portuguesa mostró su lengua más afilada. El todavía jugador del Manchester United repartió a diestro y siniestro, con la mano abierta y a ‘rodabrazo’ al más puro estilo de Bud Spencer y Terence Hill.

La charla con el periodista británico Piers Morgan, que mañana vivirá su segunda entrega, no decepcionó a nadie y profundizó un poco más en los titulares ‘spoilers’ que habían surgido en los últimos días. Para empezar, Ronaldo reconoció que en verano de 2021 estuvo a punto de firmar por el Manchester City por petición expresa de Pep Guardiola. Sin embargo, una charla con sir Alex Ferguson le hizo cambiar de opinión. “Estuve cerca de fichar por el Manchester City. Guardiola dijo que intentaron ficharme. Pero el corazón me habló y me dijo que tenía que fichar por el United. Hablar con Alex Ferguson fue una de las claves. Él me dijo que era imposible que yo pudiese fichar por el City, así que le dije ‘OK, Boss’”, admitió el atacante luso.

Cristiano prosiguió valorando positivamente su regreso al United, aunque pronto se dio cuenta que el club se mantenía anquilosado en el tiempo. “El United ha progresado cero desde que me fui al Madrid. Algunas infraestructuras, el gimnasio, los chefs. Un club de esta dimensión debería estar en el top del fútbol, pero desgraciadamente no lo están”, se quejó.

Recibe Rangnick

Uno de los que salió peor parados fue Ralf Rangnick, exentrenador de los ‘red devils’, del que Cristiano espetó que no sabía quién era cuando lo ficharon. El luso elogió el trabajo de Ferguson, Zidane, Ancelotti, Mourinho y Solskjaer, al que auguró un futuro brillante como entrenador. El portugués también cargó contra la ética de trabajo de los jóvenes futbolistas del United, salvando de la quema a Lisandro Martínez y Dalot, quien suena para el Barcelona.

En un tercer bloque algo más ‘amarillo’, el ‘7’ de Portugal explicó cómo afrontó el fallecimiento de su hijo neonato y agradeció a todos los estamentos del fútbol inglés el apoyo que le dieron en esos duros momento: “Ha sido el momento más duro de mi vida y solo puedo tener agradecimiento hacia la comunidad inglesa de fútbol”.

El luso se guardaba parte de la munición para el final de la charla y fue cuando sacó la escopeta para apuntar a excompañeros de su primera etapa en el United como Rooney o Gary Neville. “No son mis amigos y han intentado aprovecharse de mi fama. No sé si Rooney está celoso. El mejor capitán que he tenido ha sido Roy Keane”, concluyó.