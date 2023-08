El 'nuevo' Arsenal no quiere renunciar a nada

Este sábado arranca la andadura del Arsenal en la Premier League El conjunto de Arteta vuelve a ser candidato al título liguero

Mikel Arteta ha comparecido en la rueda de prensa previa al Arsenal-Notthingham Forest de este sábado, que abrirá la Premier League para los 'gunners'. El técnico ha dado un repaso a la actualidad y se ha mostrado muy motivado ante el reto de intentar ser otra vez candidato al título liguero. La temporada pasada compitió hasta casi al final, pero dejó escapar la Premier tras un duro final. Ahora, solo piensa en motivar al vestuario de cara a esta nueva temporada.

Los 'gunners' quieren impedir el cuarto título consecutivo del Manchester City de Pep Guardiola, lo que supondría un récord en la historia de la competición inglesa, ya que nunca antes ningún equipo ha ganado cuatro ligas consecutivas. Con la final de la Community Shield ganada al City demostraron que quieren volver a dar mucha guerra. La expectativa que hay en el entorno del conjunto de Londres es muy alta. Pese a ello, su técnico quiere ser prudente y trabajar en el día a día, aún admitiendo que las aspiraciones son más altas: “Probablemente, sí, pero la realidad es en el fútbol, tienes que estar en tu mejor momento en el día a día. Debemos jugar como queremos jugar y aumentar la probabilidad de ganar.” explicaba el entrenador basco.

La importancia de hacer vestuario la ha vuelto a remarcar, a pocas horas de empezar la andadura en la Premier: "Creo que hay que tratar a todos como si fueran igual de importantes y, para que así sea, deben jugar partidos. Estamos en un deporte colectivo, solo juegan 11 y hay muchos jugadores que no están contentos con su situación la mayor parte del tiempo. Esto va de cómo gestionan esta situación y cómo aceptan su rol, porqué cada tres días esto cambia con cada partido". Según explica el técnico 'gunner', hay que contar con más de 11 jugadores porque la temporada es muy larga y esto depende de la profesionalidad de cada uno: "Te dice mucho de cómo es la persona y lo profesional que es, cuando está jugando y cuando no. Lo que de verdad aporta al equipo. Quiero jugadores que estén contento de que el equipo gane, jueguen o no, porqué es un deporte de equipo. Y eso es lo que estamos intentando construir".

En disponibilidad de jugadores, tendrá a su plantilla al completo, a excepto de Gabriel Jesús, que fue operado en diciembre y que se encuentra en la recta final de su recuperación de rodilla: “Todavía es un poco pronto. Está muy bien desde su operación. Ojalá pueda empezar a hacer algunas cosas la semana que viene”. Una pieza muy importante para los de Londres, que acusaron mucho su baja en el tramo final de la pasada temporada. Ahora con los fichajes de Rice, Timber y Havertz el equipo quiere dar un paso más y no acusar las posibles bajas, en definitiva tener una plantilla más amplia era uno de los objetivos marcados en el Emirates Stadium y Arteta ha hablado de ello: "Tener esa posibilidad es algo que, como entrenador, buscas. Ya lo vimos la semana pasada en la final. Cuando cambiamos el partido, cambiamos la formación, metimos jugadores de calidad al campo, con frescura y mucha creatividad, y empezaron a ocurrir cosas. Al final, fue Leo el que metió el gol y Fábio el del penalti. Estos 'finalizadores' serán muy importantes". La importancia del buen fondo de banquillo esperan que sea clave en una temporada donde el Arsenal no va a renunciar a nada, incluído en la Champions League, donde hay que tenerlos en cuenta.