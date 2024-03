Lo que le viene al City antes del Madrid

El Emirates Stadium será testigo esta tarde de una auténtica batalla en la que solo podrá quedar uno. O no, si termina en empate. Porque si eso sucede, podría ser el Liverpool de Jürgen Klopp el gran beneficiado de la trigésima jornada de la Premier League.

Apenas quedan ocho jornadas para poner fin a otra extraordinaria temporada en Inglaterra. Y como no era de extrañar, la carrera por el título está más viva que nunca, y hay hasta tres postores dispuestos a llevarse una de las Premier League más ajustadas de la década: Arsenal, Liverpool y Manchester City.

Aunque no habría que pasar por alto que a los tres conjuntos tienen que disputar sus respectivas eliminatorias europeas. Y están a la vuelta de la esquina. Por un lado, tanto el Arsenal - Bayern como el Real Madrid - Manchester City tendrá lugar el próximo martes 9 de abril; y por el otro, el Liverpool - Atalanta se jugará el jueves 11 de abril.

Declan Rice y Rodri, durante la final de la Community Shield / Agencias

Y Pep Guardiola se ha pronunciado sobre el calendario 'infernal' que le viene a su Manchester City justo antes de medirse al Real Madrid en la ida de las semifinales de la Champions League.

CUATRO PARTIDOS EN DIEZ DÍAS

Es cierto que no hay que adelantarse a los acontecimientos y hay que vivir el presente. Y el presente del City pasa por visitar el Emirates Stadium con un objetivo claro: ganar para asaltar el liderato, dependiendo, eso sí, de lo que haga el Liverpool ante el Brighton.

Y en el calendario de Pep Guardiola hay una fecha bien marcada: el martes 9 de abril. Se verá las caras con Carlo Ancelotti en el Santiago Bernábeu, con la idea clara de dar un paso de gigante en la eliminatoria y de cara a la vuelta en el Etihad. Pero antes, tendrá que hacer frente a dos compromisos en Inglaterra.

"Jugamos contra el Aston Villa a las 20:15h, luego a las 12:30h contra el Crystal Palace el sábado, ¡a las 12:30h! Después vamos a Madrid el martes", decía Pep sobre el calendario que tiene su equipo.

En un período de diez días, el Manchester City tiene cuatro partidos por delante: Esta tarde (domingo 31 de marzo) a las 17:30h se enfrenta al Arsenal, el miércoles 3 de abril a las 21:15h recibe al Aston Villa, el sábado 6 a la 13:30h se medirá al Crystal Palace, y el martes 9 de abril jugará un auténtico partidazo ante el Real Madrid.

Bernardo Silva y Jérémy Doku, durante los cuartos de final de la FA Cup ante el Newcastle / LAP

"El Madrid tiene nueve días para prepararse, ¡nueve días!", mencionaba, con cierta indignación hacia el calendario de ambos. "Me gustaría pensar: oh dame un día más, porque la diferencia es enorme. No hay ninguna posibilidad...", sentenciaba.

Y NUEVE DÍAS DE DESCANSO

Por su parte, el Real Madrid jugará esta noche su partido de la trigésima jornada de LaLiga frente al Athletic Club en el Santiago Bernabéu (21:00h), y tendrá hasta nueve días para preparar el crucial duelo del próximo 9 de abril.

¿El motivo? La final de la Copa del Rey entre Athletic y Mallorca , que se disputará el próximo sábado 6 de abril a las 22:00h en el Estadio de La Cartuja.