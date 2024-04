Luis Enrique: "La prensa no sabe casi nada de fútbol"

El PSG ultima los detalles para enfrentarse este miércoles al Borussia Dortmund en el primer duelo entre ambos de estas semifinales de Champions (21:00h). Los parisinos buscarán sacar un resultado positivo del Signal Iduna Park para llegar con ventaja al Parque de los Príncipes, aunque los alemanes están demostrando ser una de las grandes sorpresas de la competición esta temporada.

Luis Enrique ha comparecido en rueda de prensa para valorar las sensaciones del equipo antes del crucial partido en el Signal Induna Park: "Desde que llegamos aquí hemos sentido el apoyo del club, de los jugadores... Estamos en un inicio de proyecto, a lo largo de la temporada hemos ido mejorando nuestro rendimiento. Queda un mes para que se termine la temporada, ahora llega la gran competición. Tenemos que saber gestionar las emociones, llegamos en un momento casi perfecto".

"Cualquier resultado para cualquier de los equipos que estamos en semifinales que no sea llegar a la final será una decepción. Para los cuatro, sin ninguna duda. ¿Favoritos? Por eso siempre digo que la prensa no sabe casi nada de fútbol. Lo bonito de estar aquí es disfrutar de un partido muy especial. Queremos darle una alegría muy importante a nuestra afición, intentaremos disfrutar".

Dos equipos que se conocen bien

Luis Enrique anticipó como espera el partido de semifinales: "Se va a parecer mucho a los cuartos de final por la manera que tiene el Dortmund de jugar. No está en nuestra idea ir a especular, nosotros venimos a intentar ganar el partido con nuestro fútbol. Puede ser un digno espectáculo, creo que va a haber goles por la capacidad de ambos equipos de llegar al área rival", explica.

Se conocen bien ambos equipos, que ya se vieron las caras en fase de grupos esta temporada: "La última vez que estuvimos aquí sufrimos, levantamos el marcador aunque estuvimos muy cerca del límite. Mañana no especularemos en que hay un partido de vuelta, solo existe el duelo del miércoles", explicaba el asturiano.

"La diferencia ahora entre los equipos es mínima. La presión es un hándicap que hay que superar. En la fase de grupos ya jugamos este tipo de partidos, nos sirvió para estar preparados. Llega el mejor momento de la temporada, es nuestro momento, vamos a intentar aprovecharlo".

EL PSG, con la plantilla de menor edad de las que quedan de esta Champions, puede tener una oportunidad única de ganar la competición europea: "La edad no es importante, lo vemos en todos los deportes. La juventud está muy preparada para competir, nunca he hecho una alineación pensando en la edad de los jugadores. Si tienen el nivel, no me importa que tengan 55 años o 26. La edad es un dato muy positivo de nuestro club para el futuro, una motiviación".

Gonçalo Ramos: "Somos una familia"

También ha comentado la situación del equipo Gonçalo Ramos, que ha mostrado la confianza del equipo en sacar un resultado positivo del Signal Iduna Park: "Creo que estamos confiados, estamos haciendo un gran trabajo esta temporada. Estamos listos para todo. Trabajo cada día para ser titular, aunque estoy listo si salgo desde el banquillo. Somos una familia, cuando jugamos aquí la última vez no estuvimos todos disponibles, ahora sí lo estamos".

El Borussia Dortmund ha demostrado ser una de las sorpresas en la Champions esta temporada: "Los conocemos muy bien, nos enfrentamos dos veces esta temporada. Estamos calmados, confiados como en todos los partidos de esta temporada. Estamos listos. Muchos de nosotros conocemos este estadio, es especial jugar aquí. Si queremos estar en los grandes escenarios, debemos jugar contra los grandes equipos en este tipo de estadios", ha valorado.