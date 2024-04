Buffon: "Volvería a jugar la final contra España, no merecíamos ese 4-0"

Gianluigi Buffon, legendario portero italiano, declaró este martes que si tuviera que volver a jugar un partido de su carrera elegiría la final de la Eurocopa 2012 contra España (4-0) ya que no merecieron ese resultado porque jugaron "agotados" y fueron el único equipo capaz de ganar en fase de grupos a los de Vicente del Bosque.

De entre todos los grandes partidos de su carrera, 'Gigi' Buffon tiene uno grabado en su memoria que volvería a jugar para cambiarlo, una final de la EURO 2012 ante España que considera pudo haber sido diferente en caso de haber descansado un poco más.

"Volvería a jugar España-Italia, la final de la Eurocopa de 2012. No merecíamos ese resultado. Nunca busco excusas, pero jugamos un partido en unas condiciones psicofísicas imposibles, estábamos agotados", dijo en una entrevista con el diario italiano 'La Repubblica'.

"Si nos hubieran dado un día más de descanso podríamos haber jugado un partido diferente, pero de esta manera no pudimos hacer nada contra una España que ya era fuerte y a la que fuimos los únicos que frenamos en la fase de grupos", añadió.

El meta habló también de su posible llegada al Barcelona: "En 2001, cuando estaba en el Parma, estuve a punto de fichar por el Roma. Fue una cuestión de detalles. Luego también con el Barcelona. Pero al final me fui a la Juve".

Hace casi un año que 'Gigi' colgó los guantes: "Lo llevo bien, era como me lo imaginaba. Los vacíos que inevitablemente encuentras cuando pasas de tener una vida programada durante treinta años tienes que intentar llenarlos de la forma más provechosa posible. Y creo que lo estoy haciendo muy bien".

Sobre el futuro, la leyenda, actual jefe de la delegación de la selección italiana, no tiene claro cuál será su papel, pero se ha formado en el ámbito de la dirección deportiva.

"Desde luego quiero ser operativo, no me gusta ser pasivo. Hice el curso de dirección deportiva y luego empecé un máster en negocios y administración que terminaré en mayo, pensando en trabajar para un club de fútbol. Desde enero he vuelto a sumergirme de lleno en el inglés y estoy empezando a hacer cursos diarios de macroeconomía, de análisis técnico financiero. Todo muy, muy estimulante", sentenció.