El 'último servicio' de Klopp en Liverpool

Las palabras 'Liverpool Football Club' son sinónimo de éxito y gloria, uno de los equipos de fútbol más grandes de todos los tiempos y con infinidad de adeptos que, bajo el lema 'You'll Never Walk Alone', siguen con devoción a un club con ADN ganador. Este curso 23/24 está siendo otro claro ejemplo de lo que significa este club, y los pupilos de Klopp ya pelean con Arsenal y Manchester City por hacerse con el trono de la Premier League, una lucha encarnizada entre tres colosos.

A por la segunda Premier de la historia

Esta temporada el Liverpool parece estar rindiendo homenaje a Jürgen Klopp, uno de los mejores entrenadores de la historia de la Premier League y que pondrá fin a su etapa como 'red' el próximo verano después de casi diez años en la institución. Así lo comunicó hace tan solo unas semanas. El alemán entró en 2014 y lavó la cara de un equipo sumido en la Europa League en ese entonces para elevarlo inmediatamente a una nueva dimensión: una Champions League ganada de tres finales disputadas y la consecución de la primera Premier League de la historia del club, unos logros que permanecerán para siempre en el recuerdo colectivo de una entidad con amplia tradición en los banquillos. Bill Shankly y Bob Paisley reinaron entre 1959 y 1983, un elenco al que se unirá sin lugar a dudas Klopp, que busca acabar su etapa por todo lo alto.

Klopp, Shankly y la historia del Liverpool / AGENCIAS

El Liverpool, con 64 puntos, marcha segundo en una de las carreras por el título más épicas que hayamos visto los últimos tiempos. El Arsenal, primero con 64 puntos, y Manchester City, tercero con 63 unidades, completan este triunvirato de aspirantes a la gloria en Inglaterra, tres de las máximas potencias europeas y con algunos de los más talentosos futbolistas del mundo.

Este ha sido un año de redención en Anfield. Terminaron la pasada campaña en un decepcionante quinto puesto en liga y fuera de Champions League por primera vez en la era Klopp, unos resultados que no invitaban al optimismo para esta temporada. Pero como ya ha demostrado en innumerables ocasiones desde su llegada, el técnico del Liverpool no entiende de imposibles.

Verano movido en el suroeste de Merseyside

En verano de 2023 abandonó Anfield una parte importante de la 'vieja guardia' que había llevado en volandas a Klopp durante casi una década. Hombres como Fabinho, Firmino, Naby Keïta, James Milner o Jordan Henderson hicieron las maletas y dejaron un vacío en la medular del equipo, por lo que tuvieron que ponerse manos a la obra en el mercado de fichajes. Con un desembolso combinado de 172 millones de euros, el Liverpool incorporó a Dominik Szboszlai, Alexis Mac Allister, Gravenberch y Wataru Endo, cuatro llegadas que han tenido efecto inmediato en este renovado equipo que lucha por el cetro de la Premier.

MacAllister, rendimiento inmediato en Anfield / EFE

Szoboszlai y McAllister, de 23 y 25 años respectivamente, tienen talento de sobras en sus piernas para iniciar el nuevo proyecto del Liverpool para los próximos años, y ni tan solo han necesitado una campaña entera en Merseyside para darle la razón a aquellos que apostaron por su contratación.

Salah sigue siendo el 'faraón'

El Liverpool puso remedio en los últimos mercados a las salidas de Mané y Firmino con Núñez y Díaz ejerciendo de escuderos de Salah, que sigue siendo el 'rey' de este equipo. Por muchos años que pasen, el egipcio no quiere abdicar y este curso está exhibiendo su mejor nivel de cara a portería. Ya son 15 goles en 22 partidos de Premier League para 'Mo', tercer máximo artillero de la competición que entre problemas físicos y Copa África no ha podido estar a las órdenes de Klopp todo lo que hubiese querido. Si el extremo se mantiene a este nivel, no hay dudas que el cuadro 'red' puede alzarse campeón en el mes de mayo. Darwin Núñez es la segunda espada en ataque para Klopp, y con 10 dianas y 8 asistencias en su casillero personal, el uruguayo está ejerciendo también de 'héroe' en los momentos más importantes. Esta temporada, el charrúa ha anotado goles ante Newcastle y Forest en el tiempo de descuento, este último en el minuto 98, el 'game winner' liguero más tardío en la historia del club.

Klopp deja paso a la siguiente generación

El legado de Klopp en este Liverpool es gigantesco, y ahora el técnico se empeña en dejar paso a la siguiente generación de futbolistas de la cantera para cuando él ya no esté. Lo demostró en la pasada final de la Carabao Cup disputada en febrero, donde los 'reds' se llevaron el triunfo y la copa ante el Chelsea en un partido con protagonismo para los más jóvenes de la casa: Bobby Clark (19), Jayden Danns (18), McConnel (19), Quansah (21) y Conor Bradley (20), este último como titular, tuvieron minutos en el tramo más importante y demostraron estar a la altura.

La plantilla del Liverpool celebra su triunfo en la final copera / EFE

En una liga en la que muchos equipos pierden la cabeza en el mercado y dejan de lado sus canteras, Pep Guardiola y Jürgen Klopp marcan el camino a seguir y que tantos ejemplos de éxito tiene en otras ligas. 'La Masia', la máxima representación de ello. Curtis Jones o Harvey Elliot son dos 'genialidades' del entrenador del Liverpool, que confió en ellos desde muy jóvenes y son dos piezas importantes en el engranaje.

Licencia para soñar

El rock and roll de Klopp ha vuelto a carburar este curso 23/24. No pierden en liga desde principios de febrero y, a diferencia de Arsenal y City en Champions League, la poca exigencia de la Europa League permite al Liverpool depositar todos sus esfuerzos en el gran objetivo doméstico, un título que tan solo ha llegado a las vitrinas de Anfield en una ocasión desde la fundación de la Premier League en 1992. Ser el más grande de Inglaterra sabe un poco mejor en el lado rojo de Merseyside.