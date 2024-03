Guardiola y Arteta. Maestro y discípulo. Campeón de todo y aspirante a todo. De Bruyne y Odegaard. Londres y Manchester. City y Arsenal. 'Sky blues' y 'gunners' miden sus fuerzas esta tarde en lo que apunta a ser la madre de todas las batallas. A falta de diez jornadas para despedir la Premier League, el líder visita al tercero (solo un punto menos) en un partido que podría dejar la primera víctima en la apoteósica carrera por el título entre Arsenal, Liverpool y Manchester City.

El partido en el Etihad es algo más que tres puntos. Bien lo sabe el Arsenal. La temporada pasada, cuando parecía que los de Arteta iban a suceder a los 'Invencibles' de Wenger en el olimpo del fútbol inglés, la plaga de lesiones y, sobre todo, la durísima derrota ante el imparable City de Pep les apartó de la lucha.

Haaland, delantero del Manchester City / AP

Eso sí, este equipo se parece poco al que se cayó la campaña pasada. Está más hecho, más experimentado, ha demostrado saber sufrir también para sacar sus partidos, ya le ganó al City en la primera vuelta y las llegadas de Declan Rice, Havertz y Timber (apenas ha podido jugar) le han dado un fondo de armario suficiente como para competir por todo y soportar casi cualquier lesión.

Saka y Martinelli, las dudas 'gunners'

Y es casi porque jugadores como Martinelli y Saka, los dos puñales por las bandas y, seguramente, los dos futbolistas más diferenciales en el uno contra uno, son irremplazables en cualquier equipo. Precisamente ellos son los protagonistas en la previa del partido en el bando 'gunner'.

Tanto el brasileño como el inglés andan entre algodones y su presencia en el partido es, ahora mismo, una incógnita. También la de Gabriel Magalhaes, otro de los intocables. Cuando el Arsenal se juega más de media Premier a un solo partido (por los puntos y por el impacto que puede tener en la moral), las lesiones vuelven a aparecer. ¿Mala suerte?

De Bruyne y Guardiola protagonizaron un acalorado intercambio de palabras en Anfield / AP

Tampoco respira tranquilo Guardiola en esa materia. Algo más sí, eso seguro. Porque para el partido, pese a confirmarse que Stones y Walker se quedan fuera, Ederson, Akanji y, sobre todo, Kevin de Bruyne estarán disponibles. "Kevin es muy importante. Ha sido una temporada dura para él por las lesiones. Ha estado fuera durante mucho tiempo. No le daremos toda la responsabilidad a Kevin. Es para todo el equipo", indicó Guardiola en la previa del partido.

Con Kevin de Bruyne

El belga, que no fue con Bélgica para acabar de recuperarse, a priori entrará en el once. Habrá que ver qué hace el de Santpedor con las bajas de Stones y Walker. Especialmente sensible es la del central inglés y su polivalencia para incrustarse en el centro del campo. Sea como fuere, "el técnico que ha puesto el listón a un nivel jamás visto", definido por Arteta, tendrá soluciones en la chistera.

Los mancunianos llegan a este partido terceros, pero más que vivos en esta lucha. Ya hubieran firmado estar así a estas alturas de temporada. Con todo en juego, el Manchester City ya lleva años demostrando que cuando la cosa va de ganar o ganar, no duda. Y hoy no puede haber ni una sola ante un Arsenal que quiere dejar de ser aspirante y pasar a la acción. Siéntense y abróchense los cinturones. Esto empieza.