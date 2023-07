Kalvin Phillips: "Fue duro que Guardiola me dijera que tenía sobrepeso"

El centrocampista del Manchester City reflexiona sobre lo que le dijo el técnico de Santpedor de su mal estado de forma "Para mí, no estaba pasado de peso, pero obviamente él lo vio de otra manera", explicó en declaraciones a 'BBC Sport'

Kalvin Phillips ha salido a aclarar una de las grandes polémicas que le más le han afectado esta temporada. El centrocampista del Manchester City, que llegó procedente del Leeds el pasado verano, apenas ha tenido minutos esta temporada y se llevó un 'palo' importante de Guardiola cuando señaló su sobrepeso.

Tras la vuelta del Mundial de Catar, el de Santpedor señaló a Phillips como uno de los futbolistas que más 'pasados' de peso habían llegado tras el parón. "No está lesionado, llegó con sobrepeso. No llegó en condiciones de entrenar y jugar", dijo Guardiola a finales de diciembre del pasado año. En aquel momento, el ex del Leeds se entrenaba en solitario y esas palabras caían como una losa sobre él y su confianza, que ya era baja por la falta de minutos.

Unas palabras que le condenaron

Siete meses después de aquellas palabras, Kalvin Phillips ha confesado cómo le sentaron esas palabras de su técnico. “Para mí, no tenía sobrepeso, pero obviamente el entrenador lo vio de una manera muy diferente. Simplemente lo acepté e hice todo lo posible para ponerme lo más en forma posible", dijo en declaraciones a 'BBC Sports'.

Tras las palabras de Guardiola, el eco mediático se centró en la figura de Phillips, pendientes constantemente de su estado de forma y de si tenía realmente sobrepeso o no. “Fue un poco difícil de aceptar por cómo se magnificó el tema y por la cantidad de gente que empezó a hablar de ello", explicó el futbolista.

Kalvin Phillips, jugador de Inglaterra | Agencias

“Estuve en el banquillo para el partido de Leeds justo después de eso y estuve en forma en todos los partidos desde entonces", añadió. Sin embargo, Kalvin Phillips apenas sumó un total de 21 participaciones entre todas las competiciones. En Premier League sólo disputó 12 partidos.

Phillips quiso quitarle importancia al asunto, aclarando que todo "fue un malentendido entre algunos miembros del 'staff' y yo”.