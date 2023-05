"Joao Félix dudaba de su calidad, decía que no era bueno"

El director de las categorías inferiores del Benfica recordó los duros comienzos de 'O Menino' en el club lisboeta "Joao Félix no tuvo presencia en las selecciones hasta la Sub 18, no tenía ni contratos firmados ni marcas asociadas", señala

Muchas veces los comienzos de los cracks en el mundo del fútbol no son tan sencillos como su calidad hace prever. Es el caso de Joao Félix, actualmente cedido en las filas del Chelsea por el Atlético de Madrid.

Y es que en sus inicios, 'O Menino' dudaba incluso de sus propias capacidades como futbolista, teniendo una irrupción más bien tardía en la élite lusa, donde la captación de talento joven es esencial para los clubes.

Así, en declaraciones al podcast de la Federación Portuguesa de Fútbol 'Ciencia y Fútbol', Rodrigo Magalhães, director técnico de los equipos juveniles del Benfica, habló sobre la etapa formativa del jugador resaltando que no fueron momentos fáciles para Joao Félix.

Y es que antes de su fichaje por el Atlético de Madrid en el verano de 2019 a cambio de 126 millones de euros, las dudas asaltaron al joven delantero.

"Joao Félix no tuvo presencia en las selecciones hasta llegar a la Sub18, no tenía los contratos firmados en los tiempos que tenían los demás compañeros, ni tenía una marca deportiva asociada", indicó.

Magalhães añadió que "en muchas oportunidades, Joao decía que no era bueno. Incluso dudaba de su habilidad como jugador. Decía que A o B tenían un mánager, o tenían una marca deportiva, o firmaban un contrato profesional... Después tuvo un momento de ascenso meteórico en el que le pasó de todo: llegó al primer equipo del Benfica, a la selección, llegaron los traspasos por cifras astronómicas y que eso hoy le presiona un poco".