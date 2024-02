Joan Luque, de La Masia a ser ídolo en sexta inglesa: “El éxito no es llegar a Primera”

"Yo soy semiprofesional y tengo la suerte de poder decir que el fútbol es mi trabajo. Soy de barro, por así decirlo". Así resume Joan Luque (Barcelona, 1992) su extensa y exitosa carrera paseándose por la geografía británica. Allí donde los goles se gritan igual en Premier, máxima división de Inglaterra, o en la National League, que marca la quinta y categorías inferiores. La llamada ‘Non-League’ del fútbol semiprofesional de las islas. La misma que vio a Luque convertirse en héroe, ídolo, figura… e incluso dios. El ‘Spanish God’, propiamente.

“El éxito no es llegar a Primera. Rubén Alcaraz, jugador de Primera y amigo mío, me dijo ‘yo no hubiera tenido los huevos de hacer lo que tú has hecho. Lo mío es más fácil’. Que es difícil eh, llegar a la élite. Los envidio más que a nadie y me alegra muchísimo por ellos. Pero es lo que me dijo: ‘Lo que tú haces yo no lo hago’. Y más por el dinero, que tampoco es que me hago para decir que voy a Barcelona a comprarme tres casas. Es más por el placer que me da vivir del fútbol y conocer estos sitios”, dice Luque con una sonrisa. Y no es lo mismo ver la historia que protagonizarla en carne propia.

DEL BARRO A LA GLORIA

Fue en 2022 cuando Joan alcanzó la cima, cinco años después de su aterrizaje en el Reino Unido y casi veinte de su paso por La Masia. El Maidstone ascendió como campeón a quinta división, en gran medida, por sus números de récord. 22 goles y siete asistencias, siendo el mejor jugador de la categoría. La afición, que llegó a llamarle ‘Spanish God’, nunca lo olvidará. “Uno trajo al hijo aquí a Worthing desde Maidstone para que le hiciera una hora de entreno al niño, por su cumpleaños. Y me dijo ‘¿cuánto te pagamos?’. ¿Cómo me vas a pagar? Y se lo dije. Con todos los entrenadores que hay ahí, que te pegues el viaje de una hora y pico para que el niño dé la clase conmigo... ese es mi regalo”.

Fue intenso, pero corto. Más de lo que habría querido el propio Luque. Una lesión grave de rodilla le marginó gran parte de la siguiente campaña, la 2022/23. Ahí llegó el trago amargo de la no renovación. “Una de las situaciones más difíciles de digerir en mi carrera, la más difícil de asimilar”. Entonces vino el Worthing, su octavo club en Inglaterra. De vuelta a la sexta división. Y entre medias, una cesión al AFC Totton, de séptima. Allí está siendo, nuevamente, el gran protagonista, con tres goles en tres partidos. “Estos seis meses aquí (en Worthing) no los había disfrutado tanto, por eso he salido cedido. Ahora estoy contento. Me siento importante. Es un paso adelante”, puntualiza, buscando esa ilusión que le hizo dar el salto desde España en 2017.

En suelo nacional tuvo pasos por Gramanet, Montañesa, Vilassar de Mar, Santboià, Sant Rafel y Llosetense. A edad temprana vistió también los colores del Barça, de los once a los trece años. “Estuve dos años jugando y uno más cedido en la Damm. Era pequeño. Ahí aprendí a jugar con ambas piernas, eso me lo he llevado para siempre. Muchas cosas que no les damos importancia, como controlar con la pierna alejada, que probablemente me enseñaron ahí más que en otros equipos y luego lo mecanizas”, rememora sobre los años como azulgrana.

LLEGAR Y BESAR EL SANTO

Esas condiciones técnicas lo destacaron por encima de los demás en su primer club inglés, el Heybridge Swifts, donde marcó 30 goles y se apuntó 22 asistencias… sin vivir del fútbol: “Cobraba 35 libras a la semana, que son 140 al mes, unos 160 euros. No pagas ni la comida del mes. Me tuve que buscar un trabajo. No me gustaba el trabajo donde estuve porque no me dejaban hablar y al mes les dije que me iba”, recuerda. Al siguiente curso, en el Lincoln City, ya dobló sus ingresos de España en solo dos temporadas. “Siete años jugando allí y cobraba la mitad de lo que ganaba en mi segundo año aquí, que pasé de 35 libras por partido a eso”.

Joan Luque durante su paso por el Lincoln City / 'X': @LincolnCity_FC

Luque reconoce, eso sí, que en España se está mejorando. “En Inglaterra he vivido momentos emotivos de sentirme un jugador realmente de primera. He sentido esa pasión inglesa por el fútbol que en España ahora se está viendo un poco, como en el Sant Andreu-Europa del otro día. Eso pasa aquí en todos los equipos”, analiza. Y, aunque no es la prioridad, tampoco descarta un regreso a su tierra, desde donde ya le han buscado: “Me han escrito representantes, pero les digo mis condiciones y si no se acerca bastante, no tiene sentido moverme. Ahora lo empiezo a contemplar un poco más. Antes ni las escuchaba”.