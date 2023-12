Guardiola pide perdón: "Me cuesta verlo en el equipo"

El centrocampista del Manchester City, Kalvin Phillips, se prepara para abandonar el Etihad Stadium en un acuerdo de cesión que se extenderá hasta el final de la presente temporada. Aunque no se ha confirmado oficialmente, el entrenador del equipo, Pep Guardiola, dejó entrever esta decisión durante una rueda de prensa.

"Kalvin es un jugador nuestro, no quiero anticipar absolutamente nada...", comenzó diciendo Guardiola, pero luego añadió más detalles: "Todo el mundo sabe la situación que tiene. Dependerá, hablaremos. El mercado en enero no es fácil… Todavía tenemos cosas increíbles por las que jugarnos y después decidiremos”, afirmó antes del próximo enfrentamiento ante el Crystal Palace.

Guardiola expresó su arrepentimiento por las decisiones tomadas respecto a Phillips y reconoció que el jugador no ha tenido la cantidad de minutos que hubiera deseado: "No sé qué decir. Pido perdón a Kalvin por mis decisiones sobre él. Lamento mucho los minutos que no le he dado. Visualizo un proyecto que estoy haciendo y me cuesta verlo en el equipo. Lo siento mucho".

Desde su llegada al Manchester City procedente del Leeds por más de 50 millones de euros, Phillips ha tenido un papel secundario en el equipo. En la presente temporada, ha participado solo en cuatro de los 17 partidos de la Premier League, sin lograr el impacto esperado. La decisión de cederlo busca ofrecerle más tiempo de juego y oportunidades para desarrollarse en otro entorno futbolístico.