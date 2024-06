¡El Barça perderá a Cubarsí durante toda la pretemporada!

Doble golpe para Pau Cubarsí y el Barça en la lista definitiva que ha dado Luis De la Fuente para la Eurocopa. Ha saltado la sorpresa y Pau Cubarsí se ha quedado fuera de la convocatoria contra todo pronóstico, por lo que irá con toda seguridad a los Juegos Olímpicos defendiendo a España. Esta convocatoria, que no se hubiese dado si el central hubiese ido a la Eurocopa, provocará que Cubarsí no haga la pretemporada con el Barça y llegará muy justo para el inicio de Liga.

Cubarsí era un fijo para De la Fuente en los últimos meses tras su irrupción con el primer equipo del Barça. Sus grandes actuaciones le hicieron debutar con la absoluta a pesar de su edad, pero el seleccionador ha decidido descartarle para dar entrada a otros futbolistas con menos participaciones en el último año con La Roja. Nadie lo esperaba y tendrá consecuencias a nivel de calendario con el Barça cuando se inicia un nuevo proyecto con Hansi Flick.

La lista para los Juegos Olímpicos se da a finales de junio y Cubarsí quedará inmediatamente convocado por lo que no irá a la gira de los Estados Unidos con el resto de sus compañeros. Si España llegara a la final de los Juegos, el partido sería el 9 de agosto por lo que llegaría a Barcelona justo para comenzar la Liga y con pocas posibilidades de participar en el inicio del campeonato a pesar de que partía como uno de los claros titulares del proyecto.

Cubarsí sí tendrá las vacaciones necesarias a partir de ya aunque no tendrá un mes completo porque la concentración de la olímpica es a partir del 1 de julio. El central no podrá conocer al nuevo cuerpo técnico blaugrana hasta que regrese de los Juegos y habrá que convencer a Flick para este inicio de temporada. Un handicap que en el Barça no estaba previsto y que ha cogido por sorpresa.