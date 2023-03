Gary Lineker vuelve a la BBC

Lineker se reinorpora a la BBC tras el conflicto por sus tweets contra la política migratoria del gobierno La cadena se compromete a revisar las reglas sobre el uso de las redes sociales de sus colaboradores

Final feliz para Gary Lineker, que volverá a presentar el Match Of The Day que lleva conduciendo desde 1999. Lineker había sido apartado tras calificar la nueva Ley de la Inmigración del gobierno británico como algo "más que horrible" y que recuerda a la Alemania nazi.

Lineker volverá a su espacio en la BBC, el Match Of The Day, donde repasa todos los partidos de la jornada de la Premier League una vez por semana. Este sábado se reincorporará a la retransmisión después de que la cadena prescindiese de él por manifestarse en contra del conservador gobierno británico en Twitter. La BBC tiene unas políticas muy estrictas relacionadas con el uso de las redes de sus colaboradores, que tienen prohibido hacer públicas sus opiniones políticas.

El presentador recibió un gran apoyo por parte de sus compañeros de profesión, que se negaron a participar en la retransmisión del último Match Of The Day para protestar contra la decisión de los directores. A causa de las bajas, la emisión no pudo durar más de 20 minutos.

Lineker ha anunciado a través de las redes sociales que ha llegado a un acuerdo con los jefes de la BBC y que volverá a encabezar el programa que lleva conduciendo más de 20 años.

"Tras unos días surrealistas, me complace anunciar que hemos logrado resolver este conflicto. Quiero agradeceros a todos vuestro increíble apoyo, especialmente a mis compañeros del BBC Sport, por las grandes muestras de solidaridad. El fútbol es un gran deporte, pero su apoyo ha sido surrealista", decía en su primer tweet.

After a surreal few days, I’m delighted that we have navigated a way through this. I want to thank you all for the incredible support, particularly my colleagues at BBC Sport, for the remarkable show of solidarity. Football is a team game but their backing was overwhelming. 1/4