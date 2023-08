Feroces críticas a Thiago Alcántara: "Es el jugador más sobrevalorado del fútbol europeo"

En Liverpool no cuentan con el centrocampista español, que busca salir a toda prisa Thiago no ha encontrado su sitio en el centro del campo de Jürgen Klopp

Thiago Alcántara no pasa por el mejor momento de su carrera deportiva. El centrocampista español, ex del Barça, no tuvo una buena temporada debido a las lesiones y actualmente no cuenta para Jürgen Klopp en el Liverpool. De hecho, la llegada de MacAllister y Szoboszlai para reforzar el centro del campo 'red', le obligan a mover ficha y a buscar en el mercado un equipo donde poder encajar.

Cuando las cosas no salen bien, las actuaciones deportivas suelen ir acompañadas de duras críticas. La del jugador español no ha sido una excepción. Son varios los aficionados y veteranos del conjunto inglés los que han repartido dialécticamente sin piedad. Uno de ellos ha sido el excentral alemán Dietmar Hamann, que formaba parte de aquel Liverpool legendario que ganó la Champions League de 2005 tras remontarle un 0-3 al Milan.

Para Hamann, "Thiago Alcántara es el jugador más sobrevalorado del fútbol europeo. Cuando las cosas van bien y tienes mucha posesión, es un buen jugador, pero cuando llega el momento de poner las cosas en su sitio y tomar el control, no lo hace. No entiendo el bombo que se le da. Seguro que tiene equipos interesados en él, pero eso sí, que tengan mucha posesión. Podría tener mercado en España". El alemán considera el mediocentro español como un jugador "decente" y espera que salga pronto del Liverpool porque no va a jugar.

Las declaraciones ya han sido rápidamente rechazadas por Jürgen Klopp, que considera a Hamann como un gran futbolista, pero que por eso no le da derecho a hacer estos comentarios, "sobre todo cuando no tienes ni idea". No es la primera vez que el exfutbolista mete la pata. Ya ha sido reprendido en otras ocasiones por otros comentaristas y por el propio Liverpool por sus declaraciones. Otra de sus perlas fue en enero de este mismo año, cuando afirmó que "el City de Guardiola era mejor sin Haaland, aunque marque 40 goles esta temporada".