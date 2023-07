Malas noticias para el Liverpool: Dominik Szoboszlai, lesionado

El centrocampista húngaro sufrió una torcedura en el tobillo durante el último entrenamiento Klopp aseguró que estará listo para el partido frente al Bayern

El nuevo fichaje estrella de los 'reds', Szoboszlai, se lesionó durante el entrenamiento y ha sido baja para el amistoso de hoy frente al Greuther Furth por una lesión en el tobillo.

El conjunto inglés pagó por el centrocampista húngaro 70 millones de euros al RB Leipzig alemán. El equipo, que dirige Jürgen Klopp, no podrá contar con el talentoso mediapunta durante los próximos días. Igualmente, el técnico ha querido despejar las dudas sobre la gravedad de la lesión e indica que es solo por precaución.

"Se torció un poco el tobillo en el entrenamiento, realmente no es nada. Todo el mundo está súper positivo al respecto, él también", aclaró Klopp sobre el húngaro.

Jürgen Klopp has explained why Dominik Szoboszlai was left out of our squad for today's friendly with SpVgg Greuther Fürth: