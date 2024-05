La estrategia 'especial' de Guardiola ante el Fulham

Tres finales. Solo les quedan tres finales para levantar un nuevo título de la Premier League. Sería el cuarto consecutivo y el sexto en siete temporadas. Y lo mejor de todo es que el Manchester City depende de sí mismo para ser campeón.

Ya prácticamente tocan el título con las yemas de sus dedos. Pero claro, primero deberán disputar el primero de los tres partidos que les queda para volver a cerrar otra gran temporada en Inglaterra. Y es que este mediodía los de Guardiola se enfrentarán al Fulham en Craven Cottage (13:30h).

Cierto es que los 'cottagers' no se juegan nada. Son decimoterceros, tienen la más que asegurada la permanencia en la máxima categoría doméstica y no gozan de opciones europeas. Pero eso no significa que los 'citizens' vayan a tenerlo fácil, porque a Pep hay algo que le inquieta.

SU 'IDENTIDAD', EN PELIGRO

Todos sabemos cómo juega el Manchester City. Es un equipo que siempre quiere tener el control del partido mediante la posesión de balón. Y por ello necesita que el campo esté rápido y en condiciones óptimas para que ruede bien el esférico.

Sin embargo, y según teme Guardiola, el césped de Craven Cottage podría poner en 'peligro' su identidad y estilo de juego habitual. "No sé nada del césped, porque la temporada pasada estaba muy, muy alto y seco", admitió el de Santpedor al ser preguntado por ello.

De hecho, hasta se permitió el lujo de comparar el fútbol con otra disciplina deportiva. "Es como jugar al tenis en Wimbledon o Roland Garros, completamente diferente, basta con preguntar a un jugador de tenis sobre la velocidad de la pelota. Es lo mismo en el fútbol".

HAY UN PRECEDENTE

Las directrices de la competición establecen que el césped debe medir menos de 30mm, pero a Pep le gusta que mida menos de 21mm. Por ello, sabiendo lo que le tocaría 'sufrir' este sábado, decidió que la plantilla se preparara para el duelo en una superficie similar a la que se encontrará en Craven Cottage.

"Hicimos parte de nuestra sesión de entrenamiento con hierba seca y alta. Es una diferencia enorme. Tenemos que sentirlo para saber qué hacer", desveló.

English Premier League - Nottingham Forest vs Manchester City / EFE

De hecho, ya acusó al Nottingham Forest de usar las mismas tácticas de campo para frenar a su equipo. Y lo cierto es que al City le costó una barbaridad penetrar el entramado defensivo de los 'tricky trees', porque no pudieron añadirle velocidad y efectividad a la posesión de balón.

Eso sí, Pep 'está de suerte', ya que las condiciones meteorológicas de Inglaterra no son las de España. "Ha habido algunos partidos así, no muchos porque en Inglaterra durante diez meses es invierno, llueve".