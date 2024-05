Arranca la semana grande del Manchester City

Tantos meses, tantas semanas, tantos partidos... y al final la liga se va a decidir en una semana no apta para cardíacos. Manchester City y Arsenal pugnan en lo alto de la clasificación por una de las Premier League más competidas de los últimos años. Los 'citizens' dependen de sí mismos y serán campeones si ganan los tres partidos que tienen esta semana en juego; los 'gunners', por delante y con un partido más, solo levantarán el título si los 'sky blue' pinchan. Un escenario tremendo en dos jornadas y media donde las calculadoras volarán.

Aunque, al final, y como está sucediendo en las últimas ediciones de la Premier, todo dependerá del Manchester City. El cuadro de Pep Guardiola se ha ganado el derecho, otra vez, de depender de sí mismo para ganar su cuarta Premier League consecutiva. En un año que arrancó de aquella manera, con momentos de dudas, los 'citizens' cogieron velocidad de crucero en el ecuador del campeonato y ahora son casi imparables.

El Manchester City llegará tras golear al Wolves (5-1) y con la mirada puesta en el título / SPORT

La primera parada de esta semana grande será en Craven Cottage (13:30 horas). Ante un rival que no se juega nada, el City buscará seguir con lo suyo y esperar que el Arsenal no haga los deberes en un encuentro propicio para ello: su partido ante el Manchester United en Old Trafford. Pep Guardiola, eso sí, solo está centrado en su equipo. Sabe que depende de ellos mismos y, casi como excepción teniendo en cuenta como ha tenido la enfermería toda la temporada, acude al duelo ante el Fulham con toda su plantilla disponible.

Todos a punto

De Bruyne, Haaland, Foden, Rodri, Stones... Todos están en plena forma para afrontar la gran semana de la Premier League. Tras el encuentro en Craven Cottage, los 'citizens' visitarán también al Tottenham y se enfrentarán en el Etihad al West Ham en la última jornada. Aunque para eso ya habrá tiempo. En la rueda de prensa previa al partido ante el Fulham, en la cabeza de Pep Guardiola solo existe un partido.

"No conozco ningún jugador o ningún entrenador que no esté concentrado en ganarnos cuando empiezan los partidos. Nunca en mi vida. Jugarán delante de su afición, querrán jugar bien y lo darán todo para ganarnos. De igual manera que nosotros lo daremos todo para ganarles", precisó un técnico 'citizen' que también habló de las semifinales de la Champions League.

Ahora el Manchester City ha tenido la semana limpia para preparar estos tres partidos que decidirán la Premier League, pero el de Santpedor hubiera preferido eliminar al Real Madrid y tener dos partidos más: "Hubiese preferido jugar las semifinales… Hay que felicitar a los dos equipos finalistas, pero incluso los que no llegaron, el Bayern y el PSG, jugaron muy bien. Nos hemos adaptado a lo que teníamos que hacer. Si solo hubiésemos tenido tres días entre partido y partido nos habríamos adaptado también".