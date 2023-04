El delantero de la Premier que 'mejora' a Haaland, Kane y Salah

Watkins, del Aston Villa, lleva más goles que el noruego o el inglés en las últimas nueve jornadas Es el fichaje más caro de la historia de los 'villanos'

El delantero más en forma de la Premier League es Ollie Watkins. Ni Haaland, ni Salah ni Harry Kane. El ariete del Aston Villa suma siete goles en las últimas nueve jornadas, uno más que el noruego y el inglés.

El inglés acumula diez dianas en lo que va de competición y las ilusiones de llegar a Europa esta campaña recaen sobre sus hombros. Es el responsable, junto a Unai Emery, de que el Aston Villa sea el tercer equipo más en forma de la Premier, tras el Manchester City y el Arsenal.

2020/21: 37 games, 14 goals

2021/22: 35 games, 11 goals

2022/23: 27 games, 10 goals 🆕



Ollie Watkins has hit double figures for goals in all three of his @PremierLeague campaigns with Aston Villa. 🔥 pic.twitter.com/q3oWyeBZTj