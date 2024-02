Danns, un campeón precoz con el Liverpool

Los veteranos de Kirkby, localidad donde se ubica el complejo deportivo del Liverpool, hablan maravillas de Jayden Danns. Y no es fácil engañar a los que peinan canas, especialmente cuando has visto despuntar futbolistas que luego se han convertido en balón de oro o campeones de Europa. Robbie Fowler, Steve McManaman, Steven Gerrard o Jamie Carragher, productos de la Academia con raíces 100% ‘scouse’, esos que enorgullecen a la animosa afición del distrito cuarto de la ciudad del Merseyside.

El bisoño Danns, mayor de edad desde enero, tiene un agujero en los bolsillos por donde se le caen los goles a expuertas. Y para muestra, la temporada que se está marcando. Dieciséis partidos en las categorías inferiores del Liverpool, dieciséis goles y cuatro asistencias. No es extraño que la voracidad de este imberbe no haya pasado desapercibida para Jürgen Klopp. Acuciado por la masacre de lesiones en vanguardia -Salah, Darwin, Diogo Jota, Szoboszlai-, el alemán le dio la alternativa en Premier ante el Luton, donde apenas disputó un minutillo, y en la final de Wembley del pasado domingo ante el Chelsea, en la que dispuso de media hora para enseñar que es un futbolista diferente. Versátil, con buen pie para la asociación y que puede actuar tanto en la mediapunta como en referencia. Danns incluso gozó de un testarazo elevándose por encima de las torres londinenses que aceleró el pulso del guardameta Petrovic.

Emocionado y agradecido

Su precocidad no conoce límites, en su segundo encuentro y en esos escasos treinta minutos con los mayores ya ha tocado metal, algo que, sin ir más lejos, no pudieron celebrar futbolistas con la vitola de leyendas ‘reds’ como son Javier Mascherano o Fernando Torres. El argentino y el fuenlabreño estuvieron cuatro campañas en Anfield, cada uno, y no alzaron nintún título. “Estoy feliz por todos los chicos que están teniendo la oportunidad de jugar; ‘Dannsy’ me ha dicho 50 veces ‘¡Gracias, jefe! Ahora tenemos muchos encuentros muy importantes y no sabemos qué va a pasar con los jóvenes. Vamos día a día”, apuntaba Klopp tras el estreno de Danns ante el Luton.

¿Nueva oportunidad?

Con la panza llena tras adjudicarse la Carabao Cup, el Liverpool regresa hoy a la competición midiéndose al Southampton(21.00 horas) en la FA Cup. Buena oportunidad para comprobar las evoluciones de Jayden Danns y su compañeros de camada, ya que Jürgen Klopp deberá confiar de nuevo en las jóvenes promesas debido a la desoladora imagen de su enfermería. A las bajas ya conocidas, se le une Gravenberch tras la criminal entrada de Caicedo en Wembley.

Una familia que da la nota... musical

En una ciudad que supura música, forjadora de un género propio como el ‘Mersey Beat’ y donde grupos como The Beatles y Echo and the Bunnymen son deidades, y el fútbol trasciende la pasión, Danns ha conseguido mamar de los dos grandes artes por los que se conoce a Liverpool.

Jayden Danns ya ha logrado su primer título con el Liverpool / EFE

Hijo del futbolista de raíces guyanesas Neil Danns, con una dilatada carrera en Premier League y Championship, y que en 2010 hizo sus pinitos en el mundo de la canción. Y nieto del cantante de mismo nombre, participante en el festival de Eurovisión de 1987 con la canción ‘Only the light’. Asimismo, Hayla, hermana menor del actual jugador ‘red’ , defendió a Inglaterra en el certamen Eurovision júnior en 2023 con la banda ‘Stand Uniqu3’. Con esta genética, Jayden Danns lleva el ritmo en el cuerpo.