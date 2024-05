¡Laporta piensa en Mateu Alemany!

Mateu Alemany vuelve a sonar para el Barça. De hecho, nunca ha dejado de hacerlo, como publicó SPORT en febrero. Joan Laporta le dio las llaves del Área de Fútbol cuando agarró la presidencia y, junto a Jordi Cruyff, montó un tándem que hizo las cosas muy bien en materia tanto de gestión económica como de fichajes. Ahora que Deco está solo al frente de la nave en lo que al tema números se refiere, es Alejandro Echevarría quien ejerce de 'Mateu Alemany'. Laporta, tal y como asegura 'Relevo', vuelve a pensar en el ex ejecutivo para el cargo porque su ex cuñado no tiene función asignada oficialmente.

Según está misma información, se ha habido ningún movimiento, pero el presidente quiere de regreso a uno de los grandes arquitectos de la primera plantilla de fútbol en su primera etapa al mando. Alemany, además, mantiene muy buenas relaciones con LaLiga. La idea es que formara pareja en la dirección deportiva con Deco tal y como ya lo hizo con Jordi Cruyff, continúa 'Relevo'.

Laporta: "Es muy difícil ser presidente del Barça" / 'X'

Mateu Alemany llegó al Barça en marzo de 2021 y se marchó en septiembre de 2023. Su hipotético regreso serviría para que el club volviera a contar con una figura experta y con muchísima experiencia en lo que al límite salarial se refiere. De hecho, hizo muchos equilibrios para poder dotar de jugadores de garantías a la primera plantilla. Deco, por su parte, seguiría ejerciendo en su papel más puramente futbolístico. Mateu ha sonado como candidato a la RFEF y también para el Atlético.